BRD Bucharest Open: Semifinală românească la dublu; Mihaela Buzărnescu, duel cu Petra Martic (Programul zilei)

România va avea cu siguranță o pereche în finala de dublu de la BRD Bucharest Open, în semifinale duelându-se Irina Begu / Andreea Mitu cu Jaqueline Cristian / Gabriela Ruse. Tot în penultimul act al competiției, dar la simplu, Mihaela Buzărnescu (favorită doi) o va întâlni pe Petra Martic în jurul orei 15:00.

S-au disputat vineri, 20 iulie:





Sferturi, simplu:





[1] A. Sevastova (LAT) d [5] S. Cirstea (ROU) 36 63 62

[2] M. Buzarnescu (ROU) d Y. Wang (CHN) 76(4) 63

[4] P. Martic (CRO) d L. Siegemund (GER) 75 46 64

[8] P. Hercog (SLO) d O. Jabeur (TUN) 63 61







Turul doi:





O. Jabeur (TUN) d V. Zvonareva (RUS) 62 62







Dublu, sferturi:





J. Cristian (ROU) / E. Ruse (ROU) d [2] M. Adamczak (AUS) / J. Moore (AUS)

76(3) 36 10-4







D. Kovinic (MNE) / M. Zanevska (BEL) d [3] I. Bara (ROU) / N. Geuer (GER)

61 62







Se vor juca sâmbătă:



Terenul Central, de la ora 12:30





[WC] I. Begu (ROU) / A. Mitu (ROU) vs J. Cristian (ROU) / E. Ruse (ROU)







Nu înainte de ora 15:00





[4] P. Martic (CRO) vs [2] M. Buzarnescu (ROU)

[1] A. Sevastova (LAT) vs [8] P. Hercog (SLO)

[1] M. Buzarnescu (ROU) / R. Olaru (ROU) vs D. Kovinic (MNE) / M. Zanevska (BEL).





*Turneul poate fi urmărit în direct la Digisport 2.