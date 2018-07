BRD Bucharest Open: Mihaela Buzărnescu, în sferturi (6-3, 7-5 cu Zidansek) - Revenire superbă după ce a fost condusă cu 4-1 în setul al doilea

Cap de serie numărul doi, Mihaela Buzărnescu (25 WTA) continuă competiția de la BRD Bucharest Open, după o victorie superbă în fața slovenei Tamara Zidansek (93 WTA), scor 6-3, 7-5. Românca a fost condusă cu 4-1 în actul al doilea, însă sfaturile antrenorului Septimiu Frațilă au adus-o pe drumul cel și a reușit să închidă partida în minimum de seturi.





Mihaela Buzărnescu și-a adjudecat primul set după numai 35 de minute, scor 6-3, reușind să se impună de trei ori pe serviciul adversarei. Situația s-a schimbat în actul al doilea, când jucătoarea noastră a început să greșească tot mai mult și s-a văzut condusă cu 4-1. A fost momentul când a cerut intervenția antrenorului Septimiu Frățilă și a izbucnit în lacrimi pe bancă. Discuţia cu acesta i-a ridicat moralul Mihaelei, care a revenit și a egalat situația pe tabelă (4-4). După un break reușit de Zidansek, Buzărnescu a câştigat trei game-uri consecutive şi a evitat intrarea partidei în decisiv, impunându-se cu 7-5.





Buzărnescu a pus capăt partidei după o oră și 50 de minute de joc, urmând să evolueze în sferturi împotriva chinezoaicei Yafan Wang (84 WTA), care a beneficiat în turul doi de abandonul franțuzoaicei Pauline Parmentier (65 WTA), cap de serie numărul 7. Parmentier a abandonat după o oră şi 19 minute de joc, când scorul era 7-6 (0), 3-0 pentru Wang.





Buzărnescu și Wang nu s-au mai confruntat până acum.







"Publicul este în număr foarte mare și vreau să le arăt că joc bine. Am fost emoționată, pe parcursul setului doi mi-am pierdut din energie. S-a acumulat oboseală și mi-e din ce în ce mai greu, dar mă refac și voi reveni. Vă mulțumesc că m-ați încurajat și că ați suportat tot ce am făcut pe teren. Datorită fanilor am venit, să mă vadă în persoană", a spus Buzărnescu, la finalul meciului.



Buzărnescu şi-a asigurat un cec de 5.900 dolari şi 60 puncte WTA pentru calificarea în sferturile de finală.









Tot miercuri, Irina Bara a părăsit competiția bucureșteană, fiind învinsă în două seturi de slovena Polona Hercog (90 WTA), scor 7-5, 6-2.





BRD Bucharest Open face parte din categoria International și este dotat cu premii în valoare de 250.000 de dolari. Competiția se desfășoară în perioada 14-22 iulie 2018, la Arenele BNR din Capitală.