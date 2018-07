US Open ridică ștacheta: 3,8 milioane de dolari pentru câștigătorii de la simplu - Premii record în valoare de $53 milioane

Organizatorii de la US Open au anunțat valoarea premiilor de la ediția din 2018 a US Open-ului, iar acestea vor fi cele mai mari din istoria competiției americane. Totalul va ajunge la 53 de milioane de dolari. Câștigătorii de pe cele două tablouri de simplu vor încasa fiecare un cec de 3,8 milioane de dolari, cu 100.000 mai mult decât a fost în 2017.



Suma acordată câștigătorilor este cu aproape un milion de euro mai mare decât a fost, de exemplu, la Roland Garros, competiție unde Simona Halep a primit 2,2 milioane de euro pentru câștigarea trofeului.



Finaliștii vor pleca și ei acasă cu un cec în valoare de 1,85 milioane de euro. Creșterile sunt semnificative și pentru jucătorii care vor fi eliminați din runda inaugurală: 54.000 de dolari (un sportiv învins în primul tur al calificărilor va încasa 8.000 de dolari).



În ceea ce privește probele de dublu, perechile câștigătoare vor primi un cec de echipă în valoare de 700.000 de dolari.



Premiile de la simplu:



Câștigător: $3,800,000

Finalist / Finalistă: $1,850,000

Semifinalist / Semifinalistă: $925,000

Sferturi: $475,000

Optimi: $266,000

Turul trei: $156,000

Turul doi: $93,000

Runda inaugurală: $54,000

Dublu (premiu de echipă):

Comparație - US Open, Grand Slam-ul cu cei mai mulți bani



Australian Open 2018 - câștigătorii au primit un cec în valoare de 2,6 milioane de euro





Roland Garros 2018 - 2,2 milioane de euro





- 2,53 milioane de euro

Wimbledon 2018 - 2,53 milioane de euro





US Open 2018 - vor primi ~ 3,25 milioane de euro.







US Open-ul se poate lăuda cu premii totale în valoare de 53 de milioane de dolari, o creștere cu 5% față de ediția din 2017 și cu 57%(!) față de cea din 2013...











US Open 2018 va avea loc în perioada 27 august - 9 septembrie 2018. Calificările vor debuta pe 21 august.







Câștigătorii de anul trecut: Sloane Stephens (primul Grand Slam din carieră) și Rafael Nadal (al treilea succes la New York).







US Open, cele mai importante momente din istoria competiției americane







2017 - Nu s-au jucat meciuri pe "Louis Armstrong" - a două arenă că importantă de la US Open. Stadionul a fost dărâmat și a fost construită o altă arenă, de 14.000 de locuri. Va fi dată în folosință la ediția din acest an.







2016 - Este prima ediție la care arena "Arthur Ashe" dispune de acoperiș retractabil.





2014 - A început construcția acoperișului arenei "Arthur Ashe". Din 2016, pe acest stadion va există un acoperiș retractabil. De asemenea, arena "Louis Armstrong" va avea 18.000 de locuri, față de 10.000 cât are acum.







2011 - USTA introduce "Terenul 17" (cu o capacitate de 3000 de locuri) pe lista arenelor de unde sunt transmise partide în direct.





2010 - USTA lansează "US Open Național Playoffs".







2008 - Se aniversează 40 de ani de la apariția erei "Open".







2007 - US Open sărbătorește 50 de ani de la victoria istorică a jucatoarei de culoare Althea Gibson, succes care a spart barieră culorii pielii în tenis.







2006 - USTA redenumeste "Național Tennis Center" în "USTA Billie Jean King Național Tennis Center", în onoarea fostei legende a tenisului american.







2005 - Culoarea suprafeței de joc este shimbata, se trece la albastru.







2003 - USTA Național Tennis Center sărbătorește 25 de ani cu inaugurarea "US Open Court of Champions și cu "Grandstand Stadium".







2001 - A fost prima finală feminină disputată în "prime-time".







1997 - Are loc inaugurarea arenei "Arthur Ashe", în timp ce stadionul "Louis Armstrong Stadium" a fost renovat.







1978 - Competiția se mută la USTA Național Tennis Center de la Flushing Meadows. De asemenea, suprafață de joc se schimbă încă o dată: de la zgura la hard (ciment).







1977 - A fost ultimul turneu disputat la "West Side Tennis Club", în Forest Hill, New York.







1975 - Apar sesiunile de seară, se trece de la iarbă la zgura în ceea ce privește suprafață de joc.







1973 - Este primul an în care premiile de la masculin și feminin au fost egale.







1968 - "US Național Championships" devine US Open, competiție unde pot juca atât amatorii, cât și profesioniștii.



Winner: $700,000Runner-Up: $350,000Semifinalist: $166,400Quarterfinalist: $85,275Round of 16: $46,500Round of 32: $27,875Round of 64: $16,500