​BRD Bucharest Open: Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Sorana Cîrstea și Ana Bogdan vor juca marți (Programul zilei)

​Cap de serie numărul doi, Mihaela Buzărnescu va debuta marți la BRD Bucharest Open, jucătoarea noastră urmând să o întâlnească pe Danka Kovinic, din Muntenegru. Vor mai putea fi urmărite și alte sportive din România: Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Andreea Roșca.





Ordinea de joc, marți 17 iulie 2018:





Terenul Central, de la ora 14:00



D. Kovinic (MNE) vs [2] M. Buzarnescu (ROU)

[3] I. Begu (ROU) vs O. Jabeur (TUN)

[Q] C. Buyukakcay (TUR) vs [5] S. Cirstea (ROU)





Nu înainte de ora 20:30



[6] A. Bogdan (ROU) vs A. Schmiedlova (SVK)





Grandstand, de la ora 14:00



V. Tomova (BUL) vs [Q] I. Bara (ROU)

[1] A. Sevastova (LAT) vs D. Jakupovic (SLO)

[Q] C. Liu (USA) vs [WC] A. Rosca (ROU)





Terenul 4, de la ora 14:00



V. Zvonareva (RUS) vs E. Alexandrova (RUS)

[Q] R. Sramkova (SVK) vs [4] P. Martic (CRO)

L. Siegemund (GER) vs J. Paolini (ITA)





Terenul 6, de la ora 14:00



A. Cadantu (ROU) / M. Irigoyen (ARG) vs [4] L. Marozava (BLR) / A. Rus (NED)

G. Garcia Perez (ESP) / C. Lister (SWE) vs N. Dzalamidze (RUS) / I. Soylu

(TUR)





După odihna adecvată:





Y. Bonaventure (BEL) / O. Kalashnikova (GEO) vs D. Kovinic (MNE) / M. Zanevska (BEL)





B. Eraydin (TUR) / V. Zvonareva (RUS) vs J.Cristian (ROU) / E. Ruse (ROU).