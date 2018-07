Wimbledon: Mike Bryan și Jack Sock au câştigat proba de dublu

Meciul a durat trei ore şi 39 de minute.



Pentru Bryan este al 17 trofeu de grand slam la dublu, primul fără fratele său Bob, care a ratat turneul din cauza unei accidentări, potrivit BBC.



La feminin, câştigătoare au fost sportivele din Cehia Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova, care au câştigat cu 6-4, 4-6, 6-0 finala cu Nicole Melichar (SUA) şi Kveta Peschke (Cehia). Cele două sportive câştigătoare s-au impus la Wimbledon şi în 2013, la dublu junioare.



Krejcikova şi Siniakova au câştigat în 2018 şi titlul la dublu la Roland Garros.



