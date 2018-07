Angelique Kerber despre victoria de la Wimbledon: "Eu am câştigat meciul, nu l-a pierdut Serena"

​Angelique Kerber a declarat, sâmbătă, că este incredibil că a câştigat turneul de la Wimbledon, subliniind că ea este cea care a câștigat meciul. "Sunt fericită, eu am câştigat meciul. Nu este ea cea care l-a pierdut", a spus Kerber, care și-a trecut în palmares al treilea titlu de Grand Slam din carieră.







"Am fost emoționată înainte de meci. Ştiam că trebuie să joc cel mai bun tenis în faţa Serenei, dar am încercat să nu mă gândesc prea mult la asta. Sunt fericită, eu am câştigat meciul. Nu este ea cea care l-a pierdut. Este incredibil. Este special, am câştigat la Wimbledon. Nimeni nu îmi va lua acest titlu. În urmă cu două săptămâni, nimeni nu credea că pot ajunge atât de departe", a declarat Kerber.



Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber, favorită numărul 11, a câştigat turneul de la Wimbledon, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams, cap de serie 25, scor 6-3, 6-3.





Kerber, locul 10 WTA, s-a impus după 65 de minute de joc.



Angelique Kerber a mai ajuns în finală la Wimbledon în 2016, când a fost învinsă în ultimul act chiar de Serena Williams.



Kerber mai are în palmares două titluri de Grand Slam, Australian Open şi US Open, ambele în 2016.



La finală au asistat Ducesa de Cambridge şi ducesa de Sussex, dar şi Tiger Woods, Lewis Hamilton sau Anna Wintour, scrie News.ro.