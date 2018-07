Serena Williams după înfrângerea de la Wimbledon: "Kerber a fost mai bună. Aceste două săptămâni mi-au arătat că pot câştiga din nou un Grand Slam"

Învinsă de Angelique Kerber în finala de la Wimbledon, Serena Williams a lăudat evoluția adversarei sale, precizând că nemțoaica a fost jucătoarea mai bună. Câștigătoare de șapte ori pe iarba londoneză, Serena Williams a declarat că poate câștiga din nou un trofeu de Grand Slam: "Aceste două săptămâni mi-au arătat că pot fi din nou competitivă şi pot câştiga din nou un Grand Slam".





"Angelique a jucat un tenis minunat de la primul până la ultimul punct. Nivelul ei a fost incredibil şi a fost mai bună. Ştiu ce am de făcut data viitoare când o voi întâlni. A fost minunat pentru mine să ajung în finală, dar aş schimba finalul. În urmă cu câteva luni, nu aveam nicio idee unde sunt, nu ştiam nici măcar dacă pot reveni! Am fost nevoită să parcurg un drum incredibil pentru a ajunge la lumină, iar aceste două săptămâni mi-au arătat că pot fi din nou competitivă şi pot câştiga din nou un Grand Slam. Mai am un drum lung de parcurs, dar simt că pot ajunge acolo", a declarat Serena Williams, potrivit News.ro.



Angelique Kerber (10 WTA), favorită numărul 11, a câştigat turneul de la Wimbledon, după ce a învins-o în finală pe americanca Serena Williams, cap de serie 25, scor 6-3, 6-3.





Angelique Kerber mai jucase o finală la Wimbledon, în 2016, când a fost învinsă chiar de Serena Williams.





Kerber a ajuns la trei titluri de Grand Slam câștigate în carieră: Australian Open (2016), US Open (2016) și Wimbledon (2018).





Serena Williams are șapte titluri la All England Club: 2000, 2002, 2008, 2009, 2012, 2015 și 2016.





