Wimbledon: Mângâierea destinului - Novak Djokovic, în finală după un meci memorabil cu Rafael Nadal (10-8 în decisiv)

Novak Djokovic și Rafael Nadal au pus în scenă o semifinală de Wimbledon care va rămâne pentru mult timp în mintea iubitorilor de tenis, cei doi mari campioni fiind cu greu despărțiți după o partidă care a durat cinci ore și 14 minute (10-8 în decisiv). Încleștarea teribilă este explicată foarte bine de statistica partidei: egalitate la erori neforțate (câte 42) și la lovituri câștigătoare (73 de fiecare parte). Sârbul a avut la final trei puncte în plus adjudecate: 194-191.





Începută vineri, semifinala a doua de la Wimbledon avea un afiș incredibil: Novak vs Rafa. Cei doi s-au "străduit" să nu ne dezamăgească, iar partida incheiată sâmbătă după amiază a fost una cu adevărat memorabilă.







Risipă teribilă de energie, de lovituri formidabile, o bătălie la capătul căreia nu merita să existe un învins. Echilibrul fantastic se regăsește perfect reflectat în statistica "nebună" a disputei. Lovituri câștigătoare: 73-73, erori neforțate: 42-42, puncte câștigate: 194-191 în favoarea sârbului.





Dramatismul a atins în setul decisiv cote înalte, numai în pielea fanilor celor doi jucători să nu fi fost. După cinci ore și 14 minute, Nole a fost cel încoronat drept câștigător, după o dispută care a ridicat în picioare în multe momente publicul de pe centralul londonez: 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6, 10-8.





Distanță acoperită: 6036.9 metri pentru Djokovic, 6378.4 metri pentru Nadal.





Campion în trei rânduri la Londra (2011, 2014 și 2015), Novak Djokovic se va duela duminică pentru trofeul de la All England Club cu Kevin Anderson. Sârbul are în palmares 12 titluri de Grand Slam, în timp ce pentru sud-african ar fi o premieră câștigarea unui trofeu de o asemenea importanță (a mai disputat o finală la US Open - în 2017, pierdută în fața lui Rafael Nadal).



Ultimul punct al meciului Novak Djokovic vs Rafael Nadal:



