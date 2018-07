​LIVESCORE Serena Williams vs Angelique Kerber 0-1 / Break Kerber

Serena Williams vs Angelique Kerber

​Pe 2 septembrie 2017, Serena Williams năștea o fetiță (Olympia). La mai puțin de un an distanță, americanca va disputa a zecea sa finală de la Wimbledon (are șapte titluri la All England Club). Este de fapt o reeditare a ultimului act din 2016, atunci când Serena a învins-o pe Angelique Kerber. Cele două se află din nou față în față pe iarba londoneză. Finala feminină de la Wimbledon va fi în direct pe Eurosport și LIVESCORE pe HotNews.ro.







Serena și Angie s-au aflat față în față de opt ori în carieră, scorul fiind 6-2 în favoarea americancei. Prima victorie a nemțoaicei a venit în 2012, la Cincinnati, pe hard, scor 6-4, 6-4. A doua a fost în finala de la Australian Open din 2016, acela fiind de altfel și primul Grand Slam cucerit de Kerber în carieră (a mai câștigat US Open-ul, tot în 2016).





Ultima confruntare a fost tot la Wimbledon, tot în aceeași fază a competiției, adică în finală. Serena s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-3.







Serena Williams, campioană la All England Club: 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 și 2016.







Câștigătoare Era Open:





1 Serena Williams 23 titluri (7 AO, 3 RG, 7 W, 6 USOpen)

2 Steffi Graf 22 (4, 6, 7, 5)

3 Chris Evert 18 (2, 7, 3, 6)

3 Martina Navratilova 18 (3, 2, 9, 4)

5 Margaret Court 11 (4, 3, 1, 3) etc.







Câștigătoare de Grand Slam din toate timpurile:





1 Margaret Court 24 (11 AO, 5 RG, 3 W, 5 USOpen)

2 Serena Williams 23 (7 AO, 3 RG, 7 W, 5 USOpen)

3 Steffi Graf 22 (4, 6, 7, 5)

4 Helen Wills Moody 19 (0, 4, 8, 7) etc.