​LIVESCORE Serena Williams vs Angelique Kerber 3-6, 2-5

Serena continua sa aiba ideile neclare: cand ataca bine, cand ezita, cand nu-i ies pasii inainte de a lovi mingea. Kerber urmeaza perfect planul tactic, returneaza tot, se transforma intr-un veritabil perete, iar Williams mai cedeaza un game: 5-2 pentru Angelique







Kerber acopera fantastic linia de fund: alearga precum la maratoane, iar increderea Serenei se pierde cu fiecare minge pe care nemtoaica o da inapoi. In aceste coordonate, Angie ajunge sa aiba doua mingi de break (15-40). Prima este anulata de americanca, a doua nu - Kerber gaseste coltul terenului cu un forehand plat, iar Angie se distanteaza la 4-2







Serena trece peste inca un game de serviciu modest, insa il castiga in cele din urma. Se face 2-2, insa jocul americancei este departe de ceea ce a aratat in trecut. Kerber este in mod evident superioara din punct de vedere fizic. In plus, Angie este si mult mai inspirata. Serena pare sa nu aiba ideile puse in ordine pentru aceasta finala...Cu toate acestea, gratie unor lovituri mai aspre, Williams reuseste sa revina de la 40-0. Nu a fost suficient: Kerber a servit precis si a trecut din nou in avantaj pe tabela: ea conduce cu 4-3







Cu toate ca a avut la un moment dat 30-15 contra serviciului, Serena nu a fost in stare sa forteze break-ul. A gresit copilareste un voleu cu tot terenul liber, i-a permis adversarei sa ramana in schimb, iar apoi a pierdut game-ul: 2-1 pentru Kerber







Angie continua sa fie sportiva cu jocul mai clar, mai limpede. Nemtoaica castiga primul game de serviciu fara nicio problema, iar raspunsul Serenei vine timid, cu un game castigat pe ultima suta de metri (1-1). Angelique a fost pana la acest moment jucatoarea cerebrala.







Setul I







Serena ajunge la 14 erori nefortate, iar Angie profita de prima sansa de set avuta. Nemtoaica a castigat de trei ori contra serviciului si s-a impus cu 6-3 dupa un set care s-a intins pe durata a 31 de minute. Serena a parut usor rigida in unele momente, nu si-a calculat pasii cum trebuie la unele executii, iar jocul defensiv al nemtoaicei a functionat perfect de pe baseline







Serena a incercat pe cat posibil sa nu lungeasca schimburile, simtind ca adversara nu are nicio problema sa returneze de cate ori este nevoie. Americanca a imbinat insa momentele bune, cu erorile nefortate, iar game-ul (unul echilibrat) i-a revenit lui Angie. Nemtoaica conduce cu 5-3 in prima mansa







Da, Angie profita de game-ul cu numarul sapte, ajutata de o Serena care a comis doua duble greseli si care a inceput game-ul cu o eroare de backhand din apropierea fileului. Cadourile au fost primite de nemtoaica, iar Kerber trece din nou in avantaj pe tabela cu break (4-3)







Doua game-uri de serviciu lejere pentru cele doua, fara emotii sau sanse de break. Echilibrul se mentine, dupa sase game-uri este 3-3 pe centralul londonez. Urmeaza celebrul game sapte, sa vedem daca Angie va profita







Pe masura ce Angie si-a pierdut ritmul la serviciu, Serena l-a gasit la retur: americanca a lovit mingea din urcare, cu adancime, iar defensiva germancei s-a clatinat pentru prima data, precum un pugilist care a incasat un upercut: echilibrul a fost restabilit (2-2), Williams si-a recuperat break-ul cedat in debutul finalei.







Primele probleme pentru americanca: vine foarte bine la fileu, dar rateaza de langa plasa. Eroarea nu o face insa sa se "predea": serveste cu multa precizie si apare pe tabela centralului (2-1).







Kerber si-a consolidat avantajul de pe tabela cu ajutorul serviciului (2-0): germanca pare la un inalt nivel din punct de vedere fizic, sa vedem daca Serena va putea compensa prin agresivitate.







Angie a ales sa primeasca in debutul partidei, iar decizia a fost una inspirata. Nemtoaica a pornit rapid "motoarele" in deplasarea sa fantastica, iar Kerber a reusit sa faca break-ul (1-0).



Pe 2 septembrie 2017, Serena Williams năștea o fetiță (Olympia). La mai puțin de un an distanță, americanca va disputa a zecea sa finală de la Wimbledon (are șapte titluri la All England Club). Este de fapt o reeditare a ultimului act din 2016, atunci când Serena a învins-o pe Angelique Kerber. Cele două se află din nou față în față pe iarba londoneză. Finala feminină de la Wimbledon va fi în direct pe Eurosport și LIVESCORE pe HotNews.ro.







Serena și Angie s-au aflat față în față de opt ori în carieră, scorul fiind 6-2 în favoarea americancei. Prima victorie a nemțoaicei a venit în 2012, la Cincinnati, pe hard, scor 6-4, 6-4. A doua a fost în finala de la Australian Open din 2016, acela fiind de altfel și primul Grand Slam cucerit de Kerber în carieră (a mai câștigat US Open-ul, tot în 2016).





Ultima confruntare a fost tot la Wimbledon, tot în aceeași fază a competiției, adică în finală. Serena s-a impus în două seturi, scor 7-5, 6-3.







Serena Williams, campioană la All England Club: 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 și 2016.







Câștigătoare Era Open:





1 Serena Williams 23 titluri (7 AO, 3 RG, 7 W, 6 USOpen)

2 Steffi Graf 22 (4, 6, 7, 5)

3 Chris Evert 18 (2, 7, 3, 6)

3 Martina Navratilova 18 (3, 2, 9, 4)

5 Margaret Court 11 (4, 3, 1, 3) etc.







Câștigătoare de Grand Slam din toate timpurile:





1 Margaret Court 24 (11 AO, 5 RG, 3 W, 5 USOpen)

2 Serena Williams 23 (7 AO, 3 RG, 7 W, 5 USOpen)

3 Steffi Graf 22 (4, 6, 7, 5)

4 Helen Wills Moody 19 (0, 4, 8, 7) etc.