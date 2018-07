​Wimbledon: Lecția tactică a lui Angelique Kerber - Nemțoaica merge în finală; Jelena Ostapenko, victima propriilor erori

​Jelena Ostapenko a jucat din nou la totul sau nimic, însă această strategie s-a dovedit falimentară împotriva unei jucătoare cu atâta experiență precum Angelique Keber. Deși a dominat categoric la capitolul lovituri câștigătoare (30-10), letona a fost învinsă de o adversară care a știut cum să profite de erorile fostei câștigătoare de la Roland Garros (35 de erori neforțate a avut Jelena). Kerber este în finală la Wimbledon după un meci de doar o oră și șapte minute (6-3, 6-3).



Cel puțin pe hârtie, semifinala ar fi trebuit să fie una echilibrată. Cu excepția primelor șase game-uri, nu s-a pus în niciun moment problema învingătoarei.

Angie a alergat incredibil, a acoperit perfect zona baseline-ului și a forțat-o pe Jelena să joace mai ofensiv decât o făcea oricum (a dat în majoritatea cazurilor o minge în plus înapoi). Experiența nemțoaicei s-a văzut în momentele importante, Kerber primind însă un ajutor important și din partea adversarei.



Jelena a încheiat semifinala cu 30 de lovituri câștigătoare, dar și cu 35 de erori neforțate. Aici s-a jucat de fapt meciul: nu poți să ai pretenția să câștigi cu atâtea erori împotriva unei luptătoare precum Kerber.



Ca de obicei, Angie a fost zgârcită în cadouri, germancă comițând doar șapte erori neforțate (și 10 lovituri câștigătoare). Jocul i-a mers lui Kerber atât de bine de pe linia de fund, încât aceasta nu a fost obligată să vină la fileu (a fost o singură dată la plasă, iar atunci a pierdut punctul).



Angie merge fără emoții în finală, faza a competiției unde a mai ajuns în 2016 (învinsă de Serena Williams, scor 7-5, 6-3).

Ultimul punct al semifinalei dintre Kerber și Ostapenko:



