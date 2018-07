Simona Halep: Nu poți să le ai pe toate. N-a ieșit la ultimul meci, nu știu cum să îmi explic

Simona Halep a revenit în ţară luni, 9 iulie, după eliminarea de la Wimbledon. Pe aeroport, liderul mondial a spus că n-a reuşit să-şi impună jocul la All England Club, motiv pentru care a cedat încă din turul 3. Românca a fost aşteptată de câteva zeci de fani la revenirea în România.

"Cu siguranţă a fost mai puţin bine că n-am avut un meci înainte, dar a fost şi bine, pentru că n-am avut timp să am meciuri, că am mers spre finală la Roland Garros. Nu poţi să le ai pe toate. M-am simţit bine, a fost bucurie foarte mare că am câştigat la Roland Garros. Am fost super concentrată pe Wimbledon, dar suprafaţa e dificilă şi n-am prea reuşit să-mi fac jocul. E foarte greu, e cu totul altceva. Am încercat cât s-a putut să mă adaptez, dar n-a ieşit în ultimul meci. Nu ştiu cum să îmi explic şi nu ştiu dacă ar trebui eu să explic. Cred că aşa a fost să fie, şi cele mai jos clasate de locul 10 au jucat mai bine, au avut mai multă încredere", a spus Halep, potrivit Digi Sport.

Referitor la jucătoarea care va câștiga turneul, Halep merge pe mâna Serenei Williams, de 8 ori câștigătoare a turneului de pe iarba londoneză. Americanca s-a calificat în sferturi după ce a trecut cu 6-2, 6-2, în optimi, de rusoaica Evghenia Rodina.

Simona Halep a ratat prezenţa în optimile turneului de la Wimbledon după ce a fost învinsă de taiwaneza Su-Wei Hsieh (locul 48 WTA), scor 6-3, 4-6, 5-7.

România a avut opt jucătoare pe tabloul principal la Wimbledon, dar după ziua de sâmbătă, 7 iulie, am rămas fără nici o româncă la simplu. În ciuda rezultatului de la Wimbledon, Simona Halep va rămâne lider mondial.