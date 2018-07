LIVEText Simona Halep vs Su-Wei Hsieh 6-3, 2-3

Retur in afara terenului trimis de Simona (15-0). Dubla greseala (a doua din meci) a lui Hsieh. Inca o eroare a asiaticei (15-30). Scurta inalta a lui Hsieh, Simona ajunge si trimite in lung de linie: 15-40.







2:3 Slice de rever ratat complet de Simona, jucatoarea noastra un traverseaza o perioada prea buna (15-15). Halep directioneaza bine mingea de pe mediana, iar pana la urma defensiva lui Hsieh cedeaza (40-15). Dreapta inside-in ii aduce game-ul Simonei, se apropie la 3-2. A fost un game foarte important, o gura de oxigen luata de jucatoarea noastra (dupa cum spuneam, nu este in cel mai fericit moment al partidei - usor neinspirata, rigida, cu multe erori)







1:3 Lung de linie pe contre-pied: ce lovitura a reusit Simona! (0-15). Din pacate, la urmatoarea Halep greseste (15-15). Simona incearca o scurta, dar mingea se opreste in plasa (30-15). Face cam multe cadouri jucatoarea noastra. Banda fileului tine cu asiatica: 40-15. Agresiva, Simona castiga urmatorul punct cu reverul...(40-30). Hsieh isi castiga serviciul si se distanteaza la 3-1...







1:2 Hseih produce tenis spectacol: reuseste un lob perfect, lumea o aplauda (15-15). Simona nu se lasa insa si vine cu un serviciu perfect in careul de par: 30-15. Dupa ce a condus schimbul, Halep a trimis la rama: 30-30. Ridiga, Halep rateaza o minge de pe mediana, iar astiatica are minge de break. Hsieh alearga incredibil in defensiva, scoate tot si reuseste un passing dintr-o pozitie dificila...Asiatica conduce pentru prima data in acest meci, are 2-1...







1:1 Hsieh este agresiva, ia mingea devreme, nu ii da timp Simonei, iar aceasta nu mai poate interveni. Se face 1-1, ambele jucatoare si-au facut serviciul in debutul setului al doilea







1:0 Setul al doilea a inceput cu Simona la serviciu. Game-ul este unul solid, castigat de Simona la 15.







6:3 Forehandul produce o eroare, iar apoi o lovitura castigatoare pentru Simona (15-15). Intra in scena si reverul, iar Halep conduce cu 30-15. De la 30-30, Hsieh face doua erori (una cu reverul, cealalta cu dreapta), iar setul ii revine Simonei cu 6-3, dupa 41 de minute







5:3 Game-ul incepe cu o eroare a Simonei (0-15). Se simte miza acestui joc, multe erori. Halep ajunge sa aiba minge de game (40-30), dar Hseih se agata de orice situatie - egalitate. Eroare fortata a lui Hsieh pe rever, inca o sansa de 5-3...Nici de aceasta data...Iar daca Simona nu inchide game-ul, asiatica ajunge sa aiba minge de break. Halep o anuleaza, este un game foarte disputat. Cu mari emotii, Simona isi castiga serviciul, a fost un game in care a trebuit sa sufere pentru a modifica tabela in dreptul ei...







4:3 Hsieh trimite cu mult efect, Simona este incomodata (30-0). Halep este puternica pe picioare, castiga urmatoarele doua puncte si egaleaza (30-30). Deplasarea Simonei este incredibila, da tot timpul o minge inapoi, ajunge sa aiba o minge de break, dar asiatica o anuleaza cu o venire la fileu. Simona incearca un lung de linie, dar trimite putin in aut. Dupa un game cu multe rasturnari de situatie, Hsieh isi face serviciul. Ramane avantajul break-ului pentru liderul mondial...







4:2 Hsieh forteaza, dar trimite in aut (15-0). Rever in lung de linie superb gasit de Simona (30-0). Trei sanse de game pentru liderul mondial (40-0). Simona greseste din apropierea fileului (40-15), nu era neaparat o minge usoara, dar a fost neinspirata in a alege lovitura potrivita. La retur, Heish face diferenta, trimite apasat, lung, se ajunge la 40-40 dupa ce a fost 40-0 pentru Simona...Scurtele asiaticei sunt de manual...Intr-un schimb mai lung prima care greseste este asiatica. Revine insa, egalitate. Simona serveste bine, la exterior, minge de 4-2. Se face 4-2, Simona este prima jucatoare care si-a castigat serviciul in acest meci...







3:2 In continuare multe erori, de aceasta data a fost randul asiaticei (0-15). Pe o minge inalta si moale, Hsieh trimite mult in aut: 0-30. Retur direct castigator al Simonei: 0-40. Hsieh nu renunta, intra in teren, loveste decisiv cu un smsh, se apropie pe tabela (30-40). La ultima strigare, Simona face break-ul si conduce cu 3-2 in primul set







2:2 Pe un serviciu doi moale, Simona este taxata (15-15). Cu cata usurinta vine si inchide punctul de la fileu Hsieh - se vede ca joaca foarte mult dublu...(30-30). Eroare cu o dreapta inside-in, minge de break pentru asiatica. Dubla greseala, este 2-2. Niciuna din jucatoare nu si-a castigat pana acum serviciul...







2:1 Simona este hotarata, pune multa presiune, iar mingea din urcare si o destabilizeaza pe adverasa. Halep ajunge relativ rapid la 40-0 contra serviciului. Numai break-uri pana acum, ambele jucatoare au aratat slabiciuni la serviciu...







1:1 Hsieh face pasul la fileu, pune presiune, iar Simona este fortata sa greseasca (0-30). Trei mingi de rebreak (0-40). Inca o scurta, se restabileste egalitatea. Asiatica a variat foarte bine loviturile...







1:0 Meciul a inceput cu Hsieh la serviciu. Inceput echilibrat de meci (30-30). Agresiva la retu, Simona obtine o prima minge de break (30-40). Su o anuleaza insa, a trimis foarte bine cu reverul. Multe erori in acest debut de partida, vine a doua sansa de break pentru jucatoarea noastra. Asa cum era de asteptat, Hsieh rupe ritmul cu o scurta, iar egalitate este restabilita. Asiatica mai greseste inca o data de pe partea de rever: a treia minge de break. Nici de aceasta data nu s-a modificat tabela. Inca o egalitate. A patra sansa pentru Halep. Vine break-ul pana la urma, Simona conduce cu 1-0







Prin stilul ei aparte de a juca (folosește foarte multe slice-uri și nu dă aproape deloc ritm), Su-Wei Hsieh a reușit să facă "victime" celebre în acest an: Garbine Muguruza și Agnieszka Radwanska. Simona știe ce o va aștepta - exact genul de jucătoare care i-ar putea pune probleme dacă nu va fi agresivă și nu se va ține de planul tactic. Meciul din turul trei de la Wimbledon va putea fi urmărit în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro de la ora 15:00.





Halep și Hsieh s-au întâlnit o singură dată (în 2013), în turul întâi al turneului de la Cincinnati: 6-7(5), 6-1, 6-2 pentru Simona.





Pentru parcursul de până acum, Simona va primi 100.000 de lire sterline şi 130 de puncte WTA în ierarhia de simplu.







Cea mai bună performanță din acest an a lui Hsieh la Grand Slam-uri a fost calificarea în turul patru de la Australian Open. La Melbourne a trecut în ordine de Lin Zhu, Garbine Muguruza și Agnieszka Radwanska. A fost învinsă greu (în trei seturi) de Angelique Kerber.





Poziția 48 la simplu, Hsieh este o foarte bună jucătoare de dublu (se află pe locul 17 în lume). Dispune de un slice foarte bun, vine la fileu, acolo unde își arată de multe ori deprinderile căpătate în jocul de dublu.