Garbine Muguruza după eliminarea de la Wimbledon: "A jucat cu adevărat strălucitor. Nivelul meu de joc nu a fost cel aşteptat"

"Este trist pentru că am vrut să fac bine. Ea jucat foarte bine, a jucat cu adevărat strălucitor. Şi-a asumat riscuri enorme şi a funcţionat bine pentru ea. Nivelul meu de joc nu a fost cel aşteptat, ceea ce explică poate de ce a putut să producă acest fel de tenis. Aş fi putut lovi mai bine sau să-i fi controlat mai bine loviturile, dar nu e uşor pe iarbă. Cred că această suprafaţă s-a potrivit foarte bine jocului ei. Este dificil pentru mine azi. Am alergat mult amândouă, dar ea a fost într-o zi mare.



Bineînţeles că m-am gândit tot timpul la faptul că sunt deţinătoarea titlului, dar nu am considerat că am ceva de apărat. Dimpotrivă, am venit aici să încerc să câştig încă o dată. Cât priveşte programarea meciului, nu sunt eu cea care decide. Este clar că prefer să joc pe terenurile principale, dar şi alţii merită să joace pe terenul central. Am jucat de multe ori pe terenul 2. Nu a fost ziua mea, asta e tot", a declarat Muguruza, potrivit News.ro.





Înfrângerea este cu atât mai dura cu cât Muguruza declara înaintea turneului că poate câștiga încă o dată trofeul. Mai mult, în urma acestei eliminări, spaniola va ieși din Top 5 WTA, ea nereușind să apere cele 2000 de puncte primite după triumful de anul trecut (scor 7-5, 6-0 cu Venus Williams).





Muguruza se afla pe partea de tablou a Simonei Halep şi ar fi putut juca împotriva româncei în semifinale. Cele mai importante jucătoare rămase în calea Simonei spre trofeu sunt surorile Williams, Serena și Venus, Angelique Kerber și Karolina Pliskova. Dintre acestea, Kerber este pe partea de tablou a Simonei și se pot întâlni în penultimul act al turneului.





Jucătoarea din Cehia va juca vineri împotriva Mihaelei Buzărnescu, în turul al treilea al competiției. Partida va începe după ora 17:00 și va putea fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





În acest moment, singurele patru jucătoare din Top 10 rămase în competiție sunt Simona Halep (1 WTA), Karolina Pliskova (8 WTA), Venus Williams (9 WTA) și Angelique Kerber (10 WTA). Au fost eliminate deja Caroline Wozniacki (2 WTA), Garbine Muguruza (3 WTA), Sloane Stephens (4 WTA), Elina Svitolina (5 WTA), Caroline Garcia (6 WTA) și Petra Kvitova (7 WTA).