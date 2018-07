Wimbledon: Partida Mihaela Buzărnescu vs Karolina Pliskova se va disputa vineri, după ora 17:00

Duelul dintre Mihaela Buzărnescu (28 WTA, cap de serie 29) și Karolina Pliskova (8 WTA, cap de serie 7) va avea loc vineri, după ora 17:00. Miza confruntării dintre cele două jucătoare este calificarea în optimile Grand Slam-ului de la Wimbledon. Partida va putea fi urmărită în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Partida Buzărnescu vs Pliskova este a treia de pe Terenul 1, după confruntările Taylor Fritz vs Alexander Zverev și Venus Williams vs Kiki Bertens. Meciul de simplu masculin a fost întrerupt ieri din cauza întunericului și se va relua de la scorul de 4-6 7-5 7-6(0) pentru Fritz, de la ora 15:00 (ora României).





Buzărnescu și Pliskova s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în anul 2002. Jucătoarea din Cehia s-a impus în sferturile turneului de la Nottingham, scor 4-6, 6-3, 7-5.





Programul de vineri al sportivilor din România:





Mihaela Buzărnescu (28 WTA) vs Karolina Pliskova (8 WTA) / al treilea meci de pe Terenul 1.





Raluca Olaru / Fabrice Martin (Franța) vs Ashleigh Barty (Australia / Thanasi Kokkinakis (Australia) / primul meci de pe Terenul 6, va începe la ora 15:00.





Irina Bara / Alize Cornet (Franța) vs Andreja Klepac (Slovenia) / Maria Jose Martinez Sanchez (Spania) 5-7, 7-6(3) / al doilea meci de pe Terenul 6, ar putea începe în jurul orei 16:30.





Monica Niculescu / Kirsten Flipkens (Belgia) vs Sofia Kenin (SUA) / Sachia Vickery (SUA) / al doilea meci de pe Terenul 10, ar putea începe în jurul orei 15:30.





Mihalea Buzărnescu / Marcin Matkowski (Polonia) vs Alicja Rosolska (Polonia) / Divij Sharan (India) / al cincilea meci al zilei de pe Terenul 16, ar putea începe în jurul orei 20:00.