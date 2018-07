​LIVEText Simona Halep vs Saisai Zheng 3-3

Zheng se agata de toate mingile, variaza fantastic, iar Simona este un pic derutata (0-15). Halep este pasata, Saisai este pe tot terenul, are toate loviturile la ea...







3:3 Saisai face si pasul la fileu, iar asiatica castiga primul punct al game-ului. Ca executie, de multe ori slice-ul lui Zheng seamana cu cel pe care il trimitea Roberta Vinci...Dreapta inside-in a lui Zheng (30-15). Contre-pied al lui Saisai, asiatica are tot arsenalul de lovituri (40-15). Dupa un rever in cross lung, Simona vine la fileu si inchide punctul cu un voleu drive de backhand (40-30). Inca o data Halep vine la fileu, castiga punctul dupa inca un voleu (40-40). Executie superba, pe care in trecut nu o vedeam. O minge trimisa cu adancime o incomodeaza pe Halep: avantaj Saisai. Dupa o scurta nereusita a Simonei, Zheng inchide punctul cu un lob. Este 3-3







INFO: Rafael Nadal este in turul trei la Wimbledon







Slice-ul lui Saisai este incomod, mingea vine cu mult efect, iar in plus chinezoaica are si adancime in executie - mingea cade de multe ori aproape de baseline.







3:2 Game-ul incepe cu un punct castigat de asiatica (0-15). Simona egaleaza cu o dreapta inversa. Halep serveste bine, se distanteaza la 40-15. Emotiile nu se incheie, Halep rateaza pe inca un slice (40-30). Simona rupe seria castigatoare a adversarei, iar acum conduce din nou pe tabela: 3-2







2:2 Variaza foarte bine pe rever chinezoaica, da cand cu slice, cand trimite in forta. Pe inca un slice, Simona rateaza cu dreapta, este 40-0 pentru asiatica. Halep pare ca a intrat putin in jocul adversarei...Retur direct castigator al Simonei: rever in cross scurt (40-15). Dupa un serviciu la exterior, Saisai trimite o rama cu forehandul (40-30). Inca o data slice-ul o incomodeaza pe Halep, se face 2-2, dupa ce startul de meci a fost unul lansat pentru liderul mondial (a fost 2-0)







2:1 Din interiorul terenului, Simona rateaza o dreapta inversa (0-15). Inca o eroare cu forehandul, poate fi un game periculos pentru liderul mondial (0-30). Nu intra nici primul serviciu. Sunt trei sanse de rebreak, dupa un retur perfect al lui Saisai (0-40). Game alb castigat contra serviciului de Zheng, momente in care Halep a coborat in mod evident nivelul aratat in primele doua game-uri...







2:0 Miscare buna in teren din partea Simonei, face bine tranzitia din defensiva in ofensiva si inchide punctul cu o dreapta inversa (0-15). Din nou intra in teren Simona, iar punctul ii revine dupa un smash (0-30). Reverul este foarte sigur pana in acest moment, trimite mingea aproape de baseline, incomodand-o pe asiatica. Ce pacat! Halep conduce punctul, dar rateaza un forehand dupa un slice al chinezoaicei (30-30). Prima minge de break a partidei, moment bun pentru Simona. Si cu un pic de ajutor din partea fileului, Saisai anuleaza mingea de break - egalitate. Rever din saritura al Simonei, inca o minge de break. Halep dicteaza ritmul pana acum, o misca dintr-o parte in alta pe asiatica. De aceasta data este cu noroc, Halep modifica tabela, se face 2-0 pentru ea. Este inceputul de meci pe care si l-ar fi dorit







1:0 Meciul a inceput cu un serviciu in corp al Simonei: 15-0. Saisai foloseste foarte mult slice pe backhand, insa game-ul ajunge rapid la 40-0 pentru Halep. Game alb, variatie buna la executie pentru Simona, urmeaza chinezoaica la serviciu







INFO: Finalist in 2017, Marin Cilic a fost invins dupa un meci de cinci seturi de Guido Pella







Cele doua jucatoare si-au facut aparitia pe terenul 1, s-a auzit deja un "Hai, Simona!" din tribune





Saisai Zheng (126 WTA, China, 1,70 metri) este sportiva pe care Simona Halep o întâlnește în turul doi de la Wimbledon. Este a doua asiatică ieșită în calea jucătoarei noastre la "All England Club". Meciul de pe Court 1 este în direct pe Eurosport și LIVE Text pe HotNews.ro.





Cine este Saisai Zheng





Antrenată de Alan Ma, Saisai s-a apucat de tenis la vârsta de 8 ani la o academie de tenis unde mama ei lucra. Idolul din sportul alb este Justine Henin, iar turneele favorite sunt Australian Open și Wimbeldon. Obiectivul ei este să ajungă în TOP 30 WTA și să câștige un Grand Slam la dublu.







Calificarea în turul al doilea de la Wimbledon este deja cea mai bună performanță reușită la Londra. Prima participare pe iarba de la "All England Club" a fost în 2015. Are 1,70 metri și 62 de kg. Cea mai înaltă poziție ocupată în ierarhia de simplu a fost locul 60 (și 15 la dublu).