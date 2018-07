​Wimbledon: Partida Simona Halep vs Saisai Zheng se va disputa joi, în jurul orei 16:00

​Simona Halep (1 WTA) va evolua joi în turul al doilea de la Wimbledon, liderul mondial urmând să o înfrunte pe chinezoaica Saisai Zheng (126 WTA). Partida ar putea începe în jurul orei 16:00 (ora României) și va fi transmisă în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Partida dintre Halep și Zheng este a doua de pe Terenul 1, după cea dintre Marin Cilic (Croaţia) și Guido Pella (Argentina), întreruptă din cauza întunericului la scorul de 6-3, 6-1, 3-4 pentru croat.



Halep și Saisai Zheng s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA: în 2015, la Shenzhen, unde jucătoarea noastră s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-3.



În primul tur de la Wimbledon, Zheng a trecut de compatrioata sa Qiang Wang (70 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-1. De partea cealaltă, Halep a învins-o în două seturi pe japoneza Kurumi Nara, scor 6-3, 6-4.







Se vor disputa la dublu:



Terenul 6, al patrulea meci al zilei:



Raluca Olaru / Yafan Wang (China) vs Latisha Chan (Taiwan) / Shuai Peng (China)



Terenul 6, al cincilea meci al zilei:



Irina Bara / Alize Cornet (Franța) vs Andreja Klepac (Slovenia) / Maria Jose Martinez Sanchez (Spania)



Terenul 9, al cincilea meci al zilei:



Sorana Cîrstea / Sara Sorribes Tormo (România/Spania) vs Elise Mertens (Belgia) /Demi Schuurs (Olanda) 4-4 (a fost suspendat)



Terenul 11, al patrulea meci al zilei:



Marius Copil / Stefanos Tsitsipas (Grecia) vs Marcelo Demoliner (Brazilia) / Santiago Gonzalez (Mexic)