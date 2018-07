​LIVEText Alexandra Dulgheru vs Venus Williams 3-2

3:2 Alexandra se apara minunat, ajunge si dupa un smash al adversarei, insa pierde pana la urma punctul. Venus serveste puternic si pe corp, Alexandra nu poate face nimic (30-0). Dulgheru indoaie bine picioarele, loveste cu efect, iar punctul ii revine (30-15). Se deplaseaza bine pana acum jucatoarea noastra. Urmeaza un passing aplaudat de intreaga arena: 30-30. Inca o eroare pe forehand pentru Venus: minge de break. Mingea nu sare mult dupa ce este lovita de Alexandra, iar americancei (inalta fiind) ii este greu sa o loveasca din acea pozitie joasa. Alexandra ataca, insa mingea se duce putin in aut: minge de game pentru Venus. Dulgheru este agresiva din nou pe serviciul doi si egaleaza din nou situatia pe tabela. Contre-pied al americancei, simte foarte bine momentele importante Venus...Smash din saritura si din retragere - Venus castiga punctul si game-ul. Williams se apropie la 3-2.







3:1 Ce schimb de mingi, cu ambele jucatoare la fileu: Alexandra gaseste lungul de linie si primeste aplauzele cuvenite (30-15). Venus are o forta incredibila in lovituri, se simte grozav pe iarba: 30-30. Dulgheru serveste bine, adanc, iar Venus nu mai poate returna: minge de 3-1. Venus intra in teren, trimite o dreapta inversa, dar este aut. Este 3-1 pentru Dulgheru in acest moment







2:1 Pe un serviciu doi moale, Alexandra ataca si castiga punctul (15-15). Venus face pasul la fileu, iar Dulgheru o paseaza, sunt doua sanse de 3-0 pentru Alexandra (15-40). Prima este anulata, Venus a servit foarte bine (30-40). Cu o dreapta inside-in, americanca anuleaza si a doua minge de break (40-40). Din deplasare, Alexandra rateaza o dreapta in lung de linie. Venus revine de la 15-40 si isi castiga serviciul. Dulgheru conduce acum cu 2-1 in primul set





2:0 Venus incerca sa surprinda prin forta loviturilor, insa terenul pare un pic cam mic pentru ea: 30-0. La 40-0, Dulgheru face o dubla greseala (40-15). Inca o dubla, americanca se apropie la 40-30. Dupa un schimb intens, Venus gaseste doar fileul cuun backhand in lung de linie, iar tabela arata acum 2-0 pentru Alexandra







1:0 Partida a inceput cu Venus la serviciu. Debut de meci perfect pentru Alexandra: a reusit break-ul la 15







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







​Venită pe tabloul principal din calificări (la fel ca și la Roland Garros), Alexandra Dulgheru o întâlnește în turul doi de la Wimbledon pe Venus Williams. Cap de serie numărul nouă, americanca a fost finalistă la ediția din 2017 (învinsă de Garbine Muguruza). Meciul este în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Alexandra Dulgheru (141 WTA) vs Venus Williams (9 WTA) (0-0 meciuri directe).