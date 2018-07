Alexandra Dulgheru, naivitatea din momentele importante și eliminarea de la Wimbledon (6-4, 0-6, 1-6 cu Venus Williams)

Dacă nu ai văzut meciul și te-ai uita doar la scor (6-4, 0-6, 1-6), ai fi tentat să spui că pierderea primului set a fost doar un accident pentru Venus Williams. Americanca a muncit însă din greu pentru a trece de o Alexandra Dulgheru care a reușit multe lovituri spectaculoase și care a "păcătuit" doar prin tratarea cu o ușoară superficialitate a unor momente în care putea face diferența pe tabelă. Dulgheru părăsește Wimbledon-ul în turul al doilea, însă mai face un pas important spre intrarea în TOP 100 WTA după parcursul de la Londra.







Alexandra Dulgheru va primi pentru parcursul de pe tabloul feminin de simplu 63.000 de lire sterline şi 100 de puncte WTA. În acest moment, România mai are două reprezentante la simplu: Simona Halep și Mihaela Buzărnescu. În turul doi au părăsit competiția Alexandra Dulgheru și Sorana Cîrstea, iar în runda inaugurală Irina Begu, Elena Gabriela Ruse, Monica Niculescu și Ana Bogdan. Statistica partidei Dulgheru vs Williams:

Ași: 1-2

Duble greșeli: 4-2

Puncte câștigate cu primul serviciu: 55%-73%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 31%-50%

Puncte câștigate la fileu: 5/10(50%) - 13/23 (57%)

Erori neforțate: 23-25

Lovituri câștigătoare: 17-29

Total puncte câștigate: 68-92

Distanță alergată: 2122,9 metri - 1939,6 metri

Durată meci: 1h 59 min.



Desfășurarea LiveText a partidei Alexandra Dulgheru vs Venus Williams:





1:6 Alexandra se apara cu mare risipa de energie, dar punctul tot nu ii revine. Venus serveste foarte bine in continuare (30-15). Inca un serviciu la exterior, doua sanse de meci (40-15). Trimisa mult in exteriorul terenului, Alexandra gaseste incredibil un passing in cross scurt (40-30). Venus inchide pana la urma meciul, dupa un serviciu puternic...A fost una din armele constante ale americancei. Partida s-a incheiat dupa o ora si 59 de minute...







1:5 Continua caderea Alexandrei (0-15). Mai face si Venus o eroare, de aceasta data fortata (15-15). Incredibil cum acopera Venus zona fileului: 15-30. Nimic de facut: backhand in lung de linie (15-40), Venus este "on fire"...Inca un break, Williams se duce la 5-1 si va servi pentru a inchide meciul...







1:4 9-1 pentru Venus la ultimele zece puncte disputate...Continua erorile din partea Alexandrei - alege mereu variantele mai grele, iar mingea nu o mai asculta. Sunt trei mingi de 4-1 pentru Venus. Se face pana la urma 4-1, game alb pentru Williams, de control. Tot mai greu pentru Alexandra, limbajul corpului tradeaza deja o usoara resemnare...







1:3 Banda fileului scoate efectiv o minge in aut - ajutor pe care Venus nici macar nu l-a cerut (0-15). Dulgheru rateaza un voleu cu terenul liber: 0-40. C-asa-i in tenis, daca tu nu faci break si ai sanse, va face cu siguranta adversarul...15-40, inca doua sanse pentru americanca. Iata ca expresia "ocaziile se razbuna" se aplica si in tenis, nu doar in fotbal...Dupa 21 de minute, este 3-1 pentru Venus. Alexandra a jucat rau in momentele importante, a irosit prea multe sanse







1:2 Venus continua sa serveasca bine (15-0). Erorile vin tot de pe forehand, egalitate 15-15. Este o perioada mai slaba pentru ambele jucatoare - multe erori, par usor deconectate. Dintr-o pozitie dezechilibrata, Venus un poate indruma mingea spre terenul advers: 30-30. Ar putea fi un moment bun pentru Alexandra. Mi-nu-naaat! Ce scurta eleganta a trimis Dulgheru - minge de break. Venus scapa inca o data, ajutata fiind de primul serviciu - egalitate. Passing de exceptie - a doua minge de break pentru Alexandra. Nicio sansa: rever in lung de linie - cat de bine joaca Venus in momentele importante...Dreapta inside-out, mingea cade pe tusa - minge de game pentru Venus. Williams a supravietuit momentului greu, iar acum este din nou in avantaj pe tabela, 2-1. A fost un game in care Alexandra a avut sansele ei importante de a bifa break-ul...







1:1 Primele doua puncte ale game-ului se impart, iar apoi Venus rateaza de pe mediana (30-15). Americanca revine cu un retur in picioarele Alexandrei (30-30). Din fericire, intr-un raliu pe care il conducea, Venus trimite in aut (40-30). Se incheie aici seria castigatoare a lui Venus: este 1-1







0:1 Retur minunat al Alexandrei: dreapta peste pas, inside-in (0-30). Poate fi un moment important in economia setului decisiv. Din pacate, Dulgheru se joaca la fileu, trmite precum la demonstrativ, iar Venus nu o iarta - pacat, se putea face 0-40...Iar daca nu s-a facut 0-40, acum este 30-30...Incredibil, ce moment a ratat jucatoarea noastra. Dulgheru nu mai are forta in picioare, iar mingea ei ramane in plasa...Minge de game pentru Venus. Patru puncte la rand, iar americanca se salveaza...Nu pot sa im iau gandul de la acel punct tratat superficial de Alexandra...Ce sansa a ratat







0:6 Venus trimite lung, mingea o incomodeaza pe Alexandra (15-15). Nu ii iese passing-ul jucatoarei noastre: 15-30. Venus se afla la cateva mingi distanta de a-i administra un "bagel" Alexandrei...Excelent se apara Dulgheru - o paseaza pe Venus, are minge de game acum (40-30). Contre-pied al lui Venus, dupa ce Dulgheru a jucat mult prea scurt...Retur blocat cu reverul - ce executie a reusit Venus! Americanca rateaza mingea de set, egalitate. Din nou dreapta produce erori in dreptul lui Venus: minge de game pentru jucatoarea noastra. Retur violent al lui Venus: ce sa faca si Alexandra la o asemenea executie? Primul as al lui Dulgheru, insa game-ul nu se termina - parca am fi captivi in acest game...A doua minge de set pentru Williams. Din pacate, setul de incheie aici, dupa o dubla greseala a sportivei noastre (0-6)







Alexandra a cerut un time-out medical. Se pare ca sunt ceva probleme la genunchiul stang (a mai avut de-a lungul carierei probleme in aceasta zona a corpului)







0:5 Un lucru rar: o eroare a lui Venus pe backhand (15-30). Americanca se salveaza insa cu serviciul: variaza incredibil la aceasta lovitura...Minge de 5-0 pentru fostul lider mondial. Retur violent al Alexandrei: 40-40. Minge importanta castigata de Dulgheru...Ce pacat: Alexandra trimite bine in lung de linie, dar mingea se duce putin in aut. Venus aluneca si nu mai poate executa o lovitura, din nou egalitate. Un game foarte lung, cu multe reveniri ale Alexandrei. Minge de break, Venus pare un pic destabilizata in acest moment - i s-a desfacut si siretul. Serviciul este insa la locul lui si o salveaza din nou pe americanca. Inca un prim serviciu care anuleaza o minge de break a Alexandrei. Dulgheru cere inca o reluare oficiala dupa un retur in forta - este aut. Scurta formidabila a Alexandrei! Publicul o aplauda, din nou egalitate. Departe de minge, jucatoarea noastra rateaza dintr-o situatie favorabila. Cu terenul liber, de langa fileu, Venus trimite la limita, are noroc - mingea este pe tusa. Devine tot mai evident ca vom avea un set decisiv la meciul de pe terenul 1







0:4 Dupa un atac frumos cu dreapta, Alexandra ascunde perfect o scurta (15-0). Urmeaza insa o dubla greseala, se simte putina presiune in racheta Alexandrei (15-15). De langa fileu, Dulgheru deschide prea mult planul rachetei, iar voleul trimite mingea in aut (15-30). Doua mingi de break, a inceput Alexandra sa preia parca greselile cu forehandul de la adversara - este 4-0 in acest moment pentru Venus...Suntem tot mai aproape de un set decisiv







0:3 Venus trimite imparabil cu dreapta inside-out (15-0). Americanca serveste lejer precum unii jucatori din circuitul ATP. Nu este insa suficient acest lucru la toate punctele, apar si erori pe faza ofensiva (15-15). Venus trimite cu mult efect, la teu, Dulgheru nu poate trimite inapoi mingea. 40-15 pentru Venus. Venita la fileu, Alexandra este iertata de adversara, mingea se duce in aut: 40-30. Se joaca frumos, deschis, in aceste momente...Dulgheru cere o reluare oficiala, dar mingea nu a prins terenul. Se face 3-0 pentru Williams...Este insa un singur break diferenta







0:2 Game greu pentru Alexandra: 0-30. O ajuta si banda fileului pe Venus, se face 0-40. Arbitra din scaun da un aut, Venus nu comenteaza (15-40). In general americanca nu discuta despre arbitraj. Voleu superb al Alexandrei, pe pozitie viitoare: 30-40. Mingea nu mai sare, iar Alexandra este pacalita: apare break-ul, este primul game de serviciu cedat de jucatoarea noastra







Lovitura de baza a lui Venus este reverul, este formidabil ce poate sa faca cu aceasta lovitura: dicteaza ritmul, schimba directia, descrie anumite unghiuri dupa bunul plac







0:1 Setul al doilea a inceput cu Venus la serviciu. Inca o eroare cu dreapta a americancei (pare a fi lovitura sa mai slaba - este mult mai solida pe backhand). Williams face o dubla greseala (30-30). Vine un serviciu arc la exterior, iar punctul ii revine (40-30). Din nou forehand-ul: inca o greseala cu aceasta lovitura - egalitate. Americanca continua sa serveasca foarte bine cand trebuie, minge de game pentru Venus. Gameul nu se incheie aici, din nou egalitate. Reverul lui Venus este incredibil: trimite mingea perfect intr-un unghi ascutit. Din nou reverul, Venus isi castiga serviciul si conduce cu 1-0 in setul al doilea







Destula lume prezenta pe Hill (celebrul deal unde pot fi vazute meciuri), Venus asteapta revenirea Alexandrei de la vestiar







Un singur break a facut diferenta in acest prim set, Dulgheru a tinut foarte bine de serviciul ei, a fost sigura, nu a lasat emotiile sa o copleseasca







Alexandra a luat o pauza de vestiar







6:4 Din extensie, Dulgheru nu cadreaza bine o lovitura, mingea se duce putin in aut (0-15). Venus intra tot mai des in teren, incearca sa nu stea prea mult in schimburi. Duel intens, de cateva lovituri, Venus greseste cu forehandu-ul, avem egalitate (15-15). Se joaca la limita, multa incordare in aceste momente. Williams are primele momente de frustrare, se cearta, este 30-15 pentru Dulgheru. Departe de minge, Venus rateaza inca o dreapta, doua mingi de set pentru Dulgheru...Din pacate, prima este anulata, dupa ce Dulgheru a ratat o lovitura aparent simpla (40-30). Se simte presiunea, sa speram ca mana nu ii va tremura Alexandrei...A doua sansa este fructificata, Dulgheru castiga primul set cu 6-4, la 43 de minute distanta de la primul punct jucat







Moment foarte important pentru Alexandra: urmeaza sa serveasca pentru a castiga primul set







5:4 Venus genereaza multa forta cu dreapta, dar si cu reverul (30-0). Vine si primul as al finalistei de la Wimbledon din 2017. Alexandra a incercat o scurta, mingea nu a prins terenul. Inca un game alb de serviciu pentru Venus. Americanca s-a apropiat din nou la un singur game distanta de Dulgheru





5:3 Venus isi ridica nivelul jocului, incepe sa simta foarte bine mingea. Dreapta americancei este incredibila (0-15). Venus conduce punctul de pe mediana, insa Alexandra ajunge la o minge si o prinde pe contre-pied pe adversara. Williams trimite pe tusa, defensiva Alexandrei nu mai poate interveni (15-30). Dulgheru conduce punctul, trimite de doua ori la rand cu dreapta in lung de linie, avem egalitate (30-30). Venus scapa o dreapta in afara terenului, desi a condus schimbul: 40-30. Game dificil, bine ca s-a incheiat aici. Este 5-3 pentru Alexandra, americanca trimite din ce in ce mai puternic







4:3 Venus <deseaza> frumos in aceste momente, ascunde bine loviturile si trimite intr-un unghi ascutit (30-0). Williams atinge coltul terenului cu o dreapta inside-out: 40-0. Game lejer pentru americanca, a fost o singura jucatoare pe teren







4:2 Venus este fara mila pe un serviciu doi moale al Alexandrei (0-15). Vine insa o eroare fortata a americancei (15-15). Dulgheru serveste bine, la exterior, Venus nu gaseste terenul (30-15). Alexandra este surprinsa cu un passing de adversara (40-30). Are multa forta in brat Venus, mingea aproape ca nu mai sare dupa ce este trimisa de americanca. Dupa 28 de minute, Dulgheru conduce cu 4-2...Sa speram ca isi va pastra procentajul la serviciu







3:2 Alexandra se apara minunat, ajunge si dupa un smash al adversarei, insa pierde pana la urma punctul. Venus serveste puternic si pe corp, Alexandra nu poate face nimic (30-0). Dulgheru indoaie bine picioarele, loveste cu efect, iar punctul ii revine (30-15). Se deplaseaza bine pana acum jucatoarea noastra. Urmeaza un passing aplaudat de intreaga arena: 30-30. Inca o eroare pe forehand pentru Venus: minge de break. Mingea nu sare mult dupa ce este lovita de Alexandra, iar americancei (inalta fiind) ii este greu sa o loveasca din acea pozitie joasa. Alexandra ataca, insa mingea se duce putin in aut: minge de game pentru Venus. Dulgheru este agresiva din nou pe serviciul doi si egaleaza din nou situatia pe tabela. Contre-pied al americancei, simte foarte bine momentele importante Venus...Smash din saritura si din retragere - Venus castiga punctul si game-ul. Williams se apropie la 3-2.







3:1 Ce schimb de mingi, cu ambele jucatoare la fileu: Alexandra gaseste lungul de linie si primeste aplauzele cuvenite (30-15). Venus are o forta incredibila in lovituri, se simte grozav pe iarba: 30-30. Dulgheru serveste bine, adanc, iar Venus nu mai poate returna: minge de 3-1. Venus intra in teren, trimite o dreapta inversa, dar este aut. Este 3-1 pentru Dulgheru in acest moment







2:1 Pe un serviciu doi moale, Alexandra ataca si castiga punctul (15-15). Venus face pasul la fileu, iar Dulgheru o paseaza, sunt doua sanse de 3-0 pentru Alexandra (15-40). Prima este anulata, Venus a servit foarte bine (30-40). Cu o dreapta inside-in, americanca anuleaza si a doua minge de break (40-40). Din deplasare, Alexandra rateaza o dreapta in lung de linie. Venus revine de la 15-40 si isi castiga serviciul. Dulgheru conduce acum cu 2-1 in primul set





2:0 Venus incerca sa surprinda prin forta loviturilor, insa terenul pare un pic cam mic pentru ea: 30-0. La 40-0, Dulgheru face o dubla greseala (40-15). Inca o dubla, americanca se apropie la 40-30. Dupa un schimb intens, Venus gaseste doar fileul cuun backhand in lung de linie, iar tabela arata acum 2-0 pentru Alexandra







1:0 Partida a inceput cu Venus la serviciu. Debut de meci perfect pentru Alexandra: a reusit break-ul la 15







Cele doua jucatoare se afla la incalzire

Alexandra Dulgheru (141 WTA) vs Venus Williams (9 WTA) (0-0 meciuri directe).