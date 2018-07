FOTOGALERIE Uimitorul complex de la Wimbledon - Imaginile zilei

Cu o istorie de 141 de ani, Wimbledon-ul uimește prin frumusețe la fiecare ediție. Este cazul și în 2018, iar fotografiile realizate în complexul de la "All England Lawn Tennis and Croquet Club" stau mărturie în acest sens.







All England Lawn Tennis and Croquet Club



Clubul a luat ființă pe 23 iulie 1868, sub numele de The All England Croquet Club. A suferit mai multe redenumiri până a ajuns la forma finală "The All England Lawn Tennis & Croquet Club" (pe 1 august 2011).



Există cinci categorii de membri: Full Members, Life, Honorary, Temporary și Junior. În primele trei categorii pot fi maxim 500 de persoane. Honorary include, printre alții, foști campioni la simplu. Cele 18 terenuri de iarbă (incluzând aici și arena centrală și terenul 1) sunt proprietatea "All England Lawn Tennis & Croquet Club".



Culorile oficiale ale complexului (verde închis și mov) au fost introduse începând cu 1909. Vechea combinație (albastru, galben, roșu și verde) era asemănătoare cu ceea ce folosește Marina Regală.





Imaginile zilei de marți din complexul de la All England Club:

Sursa foto: wimbledon.com