Wimbledon: Cad favoritele pe capete - Maria Sharapova, Caroline Garcia și Petra Kvitova au părăsit deja competiția

Terenul 2 din complexul de la Wimbledon a fost marți martorul unui meci maraton de trei ore și opt minute. S-au întâlnit două rusoaice, iar în mod surprinzător cea care a pierdut a fost Maria Sharapova. Favorită 24, Masha a plecat învinsă din runda inaugurală de Vitalia Diatcenko (132 WTA). Văzută de specialiști una din marile favorite la câștigarea competiției (mai reușise acest lucru în 2011 și 2014), Petra Kvitova a pierdut cu 6-0 decisivul cu Aliaksandra Sasnovich.

Sharapova, eliminare în turul întâi:



A day of shocks continues... Qualifier @VDiatchenko has a day to remember at #Wimbledon by beating Maria Sharapova 6-7(3), 7-6(3), 6-4 pic.twitter.com/TKUc5zvtcl

Upset of the Tournament so far?



Aliaksandra Sasnovich stuns Petra Kvitova in the first round, winning 6-4, 4-6, 6-0#Wimbledon pic.twitter.com/5u6PrQWIlE