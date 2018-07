6:2 Halep incepe game-ul cu un prim serviciu hotarat: 15-0. O statistica interesanta: Halep a venit de 5 ori la fileu si a castigat 4 puncte (80%)...Serviciul functioneaza la cote inalte in continuare, sunt doua mingi de set: 40-15. Socotelile primului set se incheie aici, Halep trimite puternic cu dreapta, iar Kurumi nu mai poate gasi un raspuns: 6-2, dupa 38 de minute.







5:2 Simona construieste frumos un punct, vine la fileu, insa mana moale nu trimite mingea peste fileu - Trebuie insa apreciata initiativa Simonei...Halep intra destul de des in teren, cauta sa fie agresiva, sa depinda punctul doar de loviturile ei de atac. Banda este inca o data nipona, japonezii sunt la moda zilele acestea - doar au semnat cu Federer, nu? (este vorba de Uniqlo). Minge de 5-2 pentru Halep. Sansa este insa irosita, egalitate. Minge cu adancime a Simonei, iar Kurumi nu isi mai poate face pasii - inca o sansa de break. Se vor schimba mingile, au trecut cele sapte game-uri de debut, Simona conduce cu 5-2. Halep va servi cu mingi noi pentru a castiga primul set







4:2 Rever in lung de linie scos din joben: 30-15 pentru Halep. Ce lovitura frumoasa a trimis Simona...Din alergare, Simona forteaza cu un forehand, mingea se duce mult in aut: 30-30. Game dificil si foarte important in economia primului set. Voleu drive perfect, minge de 4-2 pentru Halep. Se face pana la urma 4-2, un game in care jucatoarea noastra si-a aratat agresivitatea atunci cand a trebuit mai mult







INFO: Vazuta de specialisti drept una din marile favorite la castigarea Wimbledon-ului, Petra Kvitova a fost eliminata in turul intai - a pierdut decisivul cu 6-0. Aliaksandra Sasnovich a eliminat-o pe jucatoarea din Cehia, scor 6-4, 4-6, 6-0





3:2 Banda fileului o ajuta pe nipona. In acest moment, Kurumi este jucatoarea mai activa. O usoara pierdere de viteza pentru Halep. Alergata dintr-o parte in alta, Halep rezista bine in defensiva, foloseste si slice-ul de rever si castiga punctul (15-15). Usor inghesuita, Kurumi rateaza complet un forehand: 15-30. Doua mingi de break pentru Halep, liderul mondial s-a mai trezit un pic din letargie (15-40). Nara reuseste un contre-pied si salveaza prima minge de break (30-40). Japoneza gaseste bine liniiile pana in acest moment si egaleaza situatia pe tabela (40-40). Prima reluare oficiala ceruta de Halep, insa nu are dreptate, este aut...Halep domina terenul la acest punct, inchide raliul cu o dreapta si este inca o egalitate. Minge de break, Kurumi nu mai gaseste linia de aceasta data. O eroare nefortata anuleaza sansa Simonei - a cata egalitate? Inca o minge de break anulata, inca o egalitate. Este un game interminabil. Schimbare de directie cu forehandu-ul, miscare inteligenta a Simonei - a cincea minge de break.







INFO: Condus cu 2-0 la seturi, Dominic Thiem a abandonat in meciul cu Marcos Baghdatis







2:2 Kurumi are o incheietura foarte fina, intoarce bine o minge din demivoleu si castiga punctul. Japoneza este din ce in ce mai agresiva, loveste mai repede mingea, conduce cu 30-15. Doua mingi de break, dupa ce Kurumi face pasul la fileu si reuseste un voleu perfect (15-40). Un prim serviciu bun al Simonei: 30-40. Face si Kurumi break-ul, tabela este modificata, este 2-2. Halep a condus cu 2-0 si 30-0...







Pana in acest moment, Halep a alergat deja 332 de metri...







2:1 Simona este hotarata, agresiva, ia mingea din urcare. Nu o lasa practic pe Kurumi "sa respire". O prima eroare cu dreapta din partea Simonei: 30-30. Inca o greseala nefortata, 40-30 pentru Nara. O prima perioada mai slaba a Simonei. Kurumi are un joc impresionant de picioare, rezista bine in defensiva, iar game-ul ii revine, desi la un moment dat era condusa cu 30-0...Nipona isi face aparitia pe tabela de pe central (2-1 pentru Halep)







2:0 Reverul in cross ii deschide terenul Simonei, iar apoi forehandul incheie treaba (15-0). Din afara culoarului de dublu, Simona gaseste un backhand in cross intr-un unghi foarte bun: 30-0. Publicul aplauda executia jucatoarei noastre. Serviciul functioneaza, se face 40-0. Game alb pentru liderul mondial, Halep a facut si pasul la fileu, insa nu a mai fost nevoie de un voleu







Repet, nu pare un meci pe iarba, schimburile sunt lungi, cele doua jucatoare sunt de profil asemanator...







1:0 Un prim schimb lung, castigat de nipona dupa un rever in fileu al Simonei (15-0). Pe un doi moale, Halep intra in minge, trimite puternic cu dreapta inversa, dar nu gaseste terenul. Un prim punct al Simonei, gratie unui forehand agresiv (30-15). Nipona se deplaseaza foarte bine, este o jucatoare scunda, are un joc bun de picioare. Pe serviciul doi ar putea fi o paine buna de mancat pentru Halep...Reverul Simonei in lung de linie apare pe central: 40-30. Se joaca cu schimburi lungi pana acum, ceva neobisnuit pentru iarba. Dubla greseala: egalitate. Minge de break, Simona a stat bine intr-un nou schimb lung. Din pacate, sansa este ratata - Halep a ratat complet returul. A doua sansa de break - agresivitate sportiva a Simonei la retur. Apare break-ul, Halep incepe perfect meciul si conduce cu 1-0







Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca







Aurelie Tourte din Franta este arbitrul din scaun al partidei







Kurumi este o jucatoare mai scunda decat Simona, nipona are 1.55 metri (Halep are 1.68 metri)





Lumea a mai plecat de pe central dupa meciul lui Rafael Nadal







Loja Simonei este plina, intreaga echipa se afla prezenta pe central







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







INFO: Suedia a trecut de Elvetia (1-0) si s-a calificat in sferturile CM de fotbal. Va intalni in aceasta faza a competitiei invingatoarea dintre Anglia si Columbia (ora 21:00, LiveText pe HotNews.ro)







INFO: Victorie clara pentru Rafael Nadal in meciul cu Dudi Sela, scor 6-3, 6-3, 6-2





INFO: Garbine Muguruza si Angelique Kerber sunt deja in turul doi de la Wimbledon. Cele doua au trecut de Naomi Broady, respectiv Vera Zvonareva







Pe 9 iunie, Simona Halep își indeplinea la Paris visul de a câștiga un Grand Slam. De atunci, liderul mondial nu a mai disputat vreun meci oficial. Halep se află în fața debutului de la Wimbledon, Kurumi Nara (Japonia, 100 WTA) fiind adversara din turul întâi. Meciul de pe centralul londonez este în direct pe Eurosport și LiveText pe HotNews.ro.





Halep și Nara s-au întâlnit o singură dată - în 2014, la Indian Wells, scor 6-2, 6-2 pentru liderul mondial.