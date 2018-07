​LIVESCORE Alexandra Dulgheru vs Kristyna Pliskova 2-1, Sorana Cîrstea vs Magdalena Rybarikova 2-2

Cirstea: Magdalena isi face bine miscarea la serviciu, trimite cu mult kick, iar apoi continua cu un forehand care deschide foarte bine terenul (40-15). Slovaca isi castiga game-ul de serviciu, fara break-uri pana acum pe terenul 11







Dulgheru: Pliskova a condus cu 40-15, a servit foarte bine, insa luptatoarea Alexandra s-a agatat de fiecare minge si a reusit sa preia avantajul pe tabela dupa trei mingi castigate la rand. A venit break-ul, iar pana acum niciuna din jucatoare nu si-a castigat serviciul: este 2-1 pentru Dulgheru







Dulgheru: Din pacate, Alexandra nu profita de break-ul de mai devreme, iar Pliskova egaleaza la 1.







Cirstea: Rybarikova face pasul in teren, loveste bine cu forehandul, iar Sorana este tot mai departe de baseline. O ajuta si fileul pe sportiva din Slovacia: a doua minge de break. Sorana salveaza ambele sanse de break, iar apoi vine in avantaj pe tabela dupa o scurta minunata. Reverul in lung de linie ii aduce game-ul jucatoarei noastre, Cirstea conduce cu 2-1 dupa 13 minute







Dulgheru: Un prim game interminabil intre Alexandra si Kristyna Pliskova. Dupa multe mingi disputate la egal-avantaj, Dulgheru a reusit break-ul (1-0 pentru Alexandra)







Cirstea: Desi a avut o minge de break, Sorana nu a putut face pasul spre primul break al partidei. Magdalena a revenit cu ajutorul serviciului cu mult efect (1-1)







Cirstea: Dupa doua minute, Sorana isi castiga serviciul. Debutul de meci a fost bun, un prim game cu lovituri apasate, defensiva Magdalenei nu a avut nicio sansa (game la zero). 1-0 pentru Cirstea







Meciuri grele pentru jucatoarele noastre: Rybarikova si Kristyna Pliskova sunt doua jucatoare bune pe iarba (Magdalena se poata lauda chiar cu o semifinala la Londra, la editia de anul trecut)







Alexandra si Sorana se afla la incalzire







Terenuri impecabile la Wimbledon in prima zi de concurs, verdele domina din plin







Prima zi a ediției din 2018 a Wimbledon-ului începe în forță pentru fetele noastre, Alexandra Dulgheru și Sorana Cîrstea jucând la aceeași oră (n.r. primele meciuri ale zilei de pe terenurile 6, respectiv 11). Partidele vor putea fi urmărite în direct pe Eurosport 1 și LIVESCORE pe HotNews.ro.







Alexandra Dulgheru (126 WTA) vs Kristyna Pliskova (78 WTA) / primul meci de pe Terenul 6, va începe la ora 13:30 (ora României)