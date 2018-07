Wimbledon 2018, începe spectacolul: Dulgheru, Cîrstea, Begu, Buzărnescu și Ruse vor juca luni

Sorana Cîrstea (47 WTA) vs Magdalena Rybarikova (19 WTA) / primul meci de pe Terenul 11, va începe la ora 13:30

Irina Camelia Begu (33 WTA) vs Katie Swan (207 WTA) / al treilea meci de pe Terenul 14, se va disputa după ora 17:00

Mihaela Buzărnescu (28 WTA) vs Aryna Sabalenka (45 WTA) /al patrulea meci de pe Terenul 16, se va disputa după ora 19:00

Elena Gabriela Ruse (197 WTA) vs Agnieszka Radwanska (31 WTA) / nu înainte de ora 19:00; Arena va fi stabilită în funcţie de desfăşurarea meciurilor programate.

România mai are trei jucătoare prezente pe tabloul principal de simplu feminin de la Wimbledon: Simona Halep (locul 1 WTA), Ana Bogdan (locul 59 WTA) şi Monica Niculescu (locul 61 WTA), care vor intra pe teren marţi.

Cu cine vor juca fetele noastre în turul întâi:







Simona Halep (1 WTA) vs Kurumi Nara (101 WTA) / 1-0 meciuri directe



Mihaela Buzărnescu (28 WTA) vs Aryna Sabalenka (45 WTA) / 0-2

Irina Camelia Begu (33 WTA) vs Katie Swan (207 WTA) / 0-0

Sorana Cîrstea (47 WTA) vs Magdalena Rybarikova (19 WTA) / 1-1



Monica Niculescu (59 WTA) vs Naomi Osaka (18 WTA) / 0-0



Ana Bogdan (63 WTA) vs Lara Arruabarrena (46 WTA) / 0-1



Alexandra Dulgheru (126 WTA) vs Kristyna Pliskova (78 WTA) / 1-0Gabriela Ruse (197 WTA) vs Agnieszka Radwanska (31 WTA) / 0-0.