Andy Murray și-a anunțat retragerea de la Wimbledon

Pentru Murray, a urmat turneul de la Eastbourne. Acolo, l-a învins pe Stan Wawrinka, în primul tur, cu 6-1, 6-3, înainte să fie eliminat de Kyle Edmund, cu 4-6, 4-6.





Fostul lider mondial a fost măcinat în ultimul an de problemele de la șold. De altfel, el a fost operat la șold pe 8 ianuarie, în Australia, iar în următoarele luni s-a aflat în recuperare.



De-a lungul carierei, Andy Murray și-a trecut in palmares trei titluri de Grand Slam: US Open 2012 și Wimbledon 2013 și 2016. De asemenea, a bifat cinci finale la Australian Open (2010, 2011, 2013, 2015 și 2016), toate pierdute.



"Salutare! Îmi pare rău să vă anunţ că mă retrag de la această ediţie a turneului de la Wimbledon. Am făcut progrese majore la antrenamente şi la meciurile oficiale în ultimele 10 zile, dar, după discuţii cu echipa mea, am decis că e prea devreme să joc meciuri care se pot întinde pe durata a cinci seturi. Am făcut tot ce se putea face pentru a fi pregătit la timp. Voi începe pregătirile pe hard şi voi continua să mă recuperez şi de-abia aştept turneele de pe hardul american. Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele de încurajare. Sunt fericit că pot juca după atâta timp", a fost mesajul postat de Murray pe contul oficial de Facebook.Andy Murray le-a dat bătăi de cap organizatorilor turneului de la Wimbledon după ce și-a anunțat retragerea. Marți, 3 iulie, era programat jocul cu Benoit Paire, însă acum se va organiza o tragere la sorți pentru a se stabili adversarul jucătorului din Franța. Rivalul lui Paire va fi unul dintre jucătorii care au pierdut în ultima etapă de calificări.Pe 19 iunie, britanicul de 31 de ani a jucat primul său meci oficial după nu mai puţin de 342 de zile. El a fost învins de Nick Kyrgios, la Queen's, cu 6-2, 6-7, 5-7. Ultima sa apariţie fusese pe 12 iulie anul trecut, în sferturi la Wimbledon.