Wimbledon: Cinci jucătoare din România vor debuta luni - Alexandra Dulgheru și Sorana Cîrstea, primele românce care vor intra pe teren

Programul jucătoarelor din România:



Alexandra Dulgheru (126 WTA) vs Kristyna Pliskova (78 WTA) / primul meci de pe Terenul 6, va începe la ora 13:30 (ora României)





Sorana Cîrstea (47 WTA) vs Magdalena Rybarikova (19 WTA) / primul meci de pe Terenul 11, va începe la ora 13:30





Irina Camelia Begu (33 WTA) vs Katie Swan (207 WTA) / al treilea meci de pe Terenul 14, se va disputa după ora 17:00





Mihaela Buzărnescu (28 WTA) vs Aryna Sabalenka (45 WTA) /al patrulea meci de pe Terenul 16, se va disputa după ora 19:00





Elena Gabriela Ruse (197 WTA) vs Agnieszka Radwanska (31 WTA) / nu înainte de ora 19:00; Arena va fi stabilită în funcţie de desfăşurarea meciurilor programate.





Alte meciuri interesante care vor avea loc luni:





Roger Federer vs Dusan Lajovic

Varvara Lepchenko vs Caroline Wozniacki

Stan Wawrinka vs Grigor Dimitrov

Arantxa Rus vs Serena Williams

Svetlana Kuznetsova vs Barbora Strycova

Donna Vekic vs Sloane Stephens

Gael Monfils vs Richard Gasquet

Daniil Medvedev vs Borna Coric







Aici poți vedea programul complet al meciurilor de luni de la Wimbledon.





Turneul de la Wimbledon se desfășoară la Londra, în perioada 2 iulie -15 iulie și este al treilea de Grand Slam al anului. În România, competiția va fi transmisă în direct pe Eurosport.





România mai are trei jucătoare prezente pe tabloul principal de simplu feminin de la Wimbledon: Simona Halep (locul 1 WTA), Ana Bogdan (locul 59 WTA) şi Monica Niculescu (locul 61 WTA), care vor intra pe teren marţi.