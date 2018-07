Simona Halep înainte de Wimbledon: "Nu mă mai stresez deloc cu lucruri ce ţin de câştigarea unui Grand Slam" - Noul obiectiv al liderului mondial: o medalie olimpică

Simona Halep se pregăteşte să debuteze la Wimbledon (2-15 iulie), al treilea turneu de Grand Slam al anului. Liderul mondial a declarat că va aborda competiția de la "All England Club" fără presiune, după ce și-a îndeplinit visul de a câștiga un trofeu de Grand Slam. "Nu mă mai stresez deloc cu lucruri ce ţin de câştigarea unui Grand Slam", a spus Halep, care și-a stabilit un nou obiectiv: o medalie olimpică.







"Nu mă aştept la schimbări mari. Bineînţeles, este în interiorul meu o schimbare, deoarece sunt foarte bucuroasă că am putut să depăşesc acea barieră. Presiunea nu mai există. Visul a devenit realitate. Aşa că nu mă mai stresez deloc cu lucruri ce ţin de câştigarea unui Grand Slam. Este frumos să fii în această poziţie. Îmi oferă doar momente fericite, nimic altceva", a declarat Simona Halep, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.





Simona și-a stabilit un nou obiectiv: o medalie olimpică





"Viaţa este aceeaşi, toată lumea este la fel, eu sunt la fel. Sunt aici pregătită să merg înainte. Abia aştept să încep. Nu ştiu cum o să fie acest turneu. Zâmbesc mult, mă simt fericită. Sunt bucuroasă să revin pe teren. A fost un vis să câştig la Roland Garros. Am făcut-o, acum mi-am setat un alt obiectiv. Mi-ar plăcea să am o medalie olimpică. Aşa că mă concentrez pe asta", a spus Halep.







Işi va lua o vacanţă mai lungă după turneul de la Wimbledon





"Ştiam că trebuie să mă adun pentru acest grand slam. Este un turneu important şi trebuie să mă concentrez pe el. Dar după acest turneu o să am o vacanţă mare. Am nevoie de asta. Discuţiile cu Darren Cahill? A fost mândru de cea cea am făcut. A fost mândru că m-am putut schimba, că am putut să îmi îmbunătăţesc atitudinea şi toate acestea. Şi după aia a spus doar <înapoi la muncă>", a afirmat ea.





Simona Halep, impresionată de cum a fost întâmpinată în România după Roland Garros





"A fost extraordinar că 20.000 de oameni au venit să mă vadă pe mine şi să-mi vadă trofeul. Am avut lacrimi în ochi primind dragostea oamenilor. A fost frumos să văd că oamenii apreciază munca mea şi rezultatele mele. Cred că a fost şi pentru ei un vis, să aibă din nou o jucătoare care câştigă un grand slam după 40 de ani. A fost un moment extraordinar. Le mulţumesc că au făcut asta, a fost ceva special. Am primit multă energie din partea lor.







Nu cred că acum va fi o presiune mai mare decât înainte, deoarece înainte a fost o presiune imensă şi toată lumea spunea că nu sunt în stare să câştig un grand slam pentru că sunt slabă din punct de vedere psihic. Dar acum a făcut-o. Simt că oamenii au înţeles că dacă nu renunţi, dacă munceşti, continui să munceşti la ceea cea ai mai puţin bun, poţi să îţi realizezi visul. Aşa că acum simt că toată lumea este mai relaxată. Bineînţeles, am multe cereri pentru fotografii, autografe, e un pic de nebunie în ţara mea. Dar mă bucur de asta şi încerc să mă descurc cât mai bine posibil. Sunt obişnuită pentru că anul trecut a fost la fel când am atins locul I", a spus Halep.





Despre adversara din primul tur de la Wimbledon





Ştiu că adversara mea este foarte rapidă, loveşte plat. Trebuie doar să fiu puternică pe picioare, să fiu pregătită pentru o luptă. O să fie o luptă mare", a spus Halep despre japoneza Kurumi Nara, prima ei adversară de la Wimbledon.





În runda inaugurală de la Wimbledon, Simona Halep o va întâlni pe japoneza Kurumi Nara (26 de ani, locul 101 WTA). Cele două jucătoare s-au mai duelat o singură dată până în prezent. Românca s-a impus cu un categoric 6-2, 6-2, în 2014, pe hard, la Indian Wells.





Rezultatele înregistrate de Halep de-a lungul timpului la Wimbledon:



2011 - Turul II: învinsă de Serena Williams (SUA), scor 3-6, 6-2, 6-1

2012 - Turul I: învinsă de Anabel Medina Garrigues (Spania), scor 3-6, 6-1, 6-2

2013 - Turul II: învinsă de Na Li (China), scor 6-2, 1-6, 6-0

2014 - Semifinale: învinsă de Eugenie Bouchard (Canda), scor 7-6(5), 6-2

2015 - Turul I: învinsă de Jana Cepelova (Slovacia), scor 5-7, 6-4, 6-3

2016 - Sferturi: învinsă de Angelique Kerber (Germania), scor 7-5 7-6(2)

2017 - Sferturi: învinsă de Johanna Konta (Marea Britanie), scor 6-7(2), 7-6(5), 6-4.



