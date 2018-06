​Wimbledon: Simona Halep vs Kurumi Nara (101 WTA) în primul tur - Cu cine joacă fetele noastre în runda inaugurală

Simona Halep și-a aflat vineri adversara din primul tur de la Wimbledon (al treilea Grand Slam al anului), liderul mondial urmând să se dueleze cu jucătoarea Kurumi Nara (Japonia, 26 de ani, 101 WTA). Tragerea la sorți nu a fost una prea norocoasă pentru Monica Niculescu - o va întâlni pe Naomi Osaka.





Halep și Nara s-au întâlnit o singură dată - în 2014, la Indian Wells, scor 6-2, 6-2 pentru liderul mondial.





Posibilul traseu al Simonei Halep la Wimbledon:













Cu cine vor juca fetele noastre în turul întâi:







Simona Halep (1 WTA) vs Kurumi Nara (101 WTA) / 1-0 meciuri directe



Mihaela Buzărnescu (28 WTA) vs Aryna Sabalenka (45 WTA) / 0-2

Irina Camelia Begu (33 WTA) vs Katie Swan (207 WTA) / 0-0

Sorana Cîrstea (47 WTA) vs Magdalena Rybarikova (19 WTA) / 1-1



Monica Niculescu (59 WTA) vs Naomi Osaka (18 WTA) / 0-0



Ana Bogdan (63 WTA) vs Lara Arruabarrena (46 WTA) / 0-1



Alexandra Dulgheru (126 WTA) vs Kristyna Pliskova (78 WTA) / 1-0

Gabriela Ruse (197 WTA) vs Agnieszka Radwanska (31 WTA) / 0-0.





Cu cine vor juca favoritele în runda inaugurală:





Simona Halep vs Kurumi Nara

Maria Sharapova vs Vitalia Diatchenko

Garbine Muguruza vs Naomi Brady

Petra Kvitova vs Aliaksandra Sasnovich

Venus Williams vs Johanna Larsson

Serena Williams vs Arantxa Rus.





Program sferturi, dacă favoritele își respectă statutul:







Simona Halep vs Petra Kvitova

Garbiñe Muguruza vs Caroline Garcia

Karolina Pliskova vs Sloane Stephens

Elina Svitolina vs Caroline Wozniacki. ​





