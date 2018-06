​Wimbledon: Serena Williams, pe lista capilor de serie; Simona Halep, principala favorită

În rest, nu sunt modificări importante pe lista capilor de serie, liderul WTA, Simona Halep, fiind favorita principală a competiţiei feminine.



Totuşi, în urma intrării Serenei Williams în rândul favoritelor, Mihaela Buzărnescu, locul 28 WTA, a coborât o poziţie pe lista capilor de serie, până pe 29.



Dominika Cibulkova, locul 32 WTA, nu va fi cap de serie, după ce Williams a fost desemnată favorită. Jucătoarea din Slovacia îşi exprimase dezacordul faţă de posibilitatea ca Williams să fie acceptată ca favorită.



"Nu cred că e bine să faci acest lucru. Nu cred că e corect (n.r. - ca Serena să fie cap de serie). Ar trebui să fiu cap de serie. Dacă o pun pe ea în faţa mea, atunci îmi pierd locul pe care ar fi trebuit să-l am. Sunt o fostă ocupantă a locului 4 mondial, de ce nu ar trebui să fiu favorită dacă am dreptul să fiu?", a spus ea, înaintea stabilirii listei capilor de serie.



Mult mai multe modificări sunt pe tabloul masculin. Elveţianul Roger Federer, locul 2 ATP, este cap de serie numărul 1, în timp ce liderul ATP, spaniolul Rafael Nadal, este al doilea favorit. Federer este deţinătorul trofeului şi de opt ori câştigător la Wimbledon. Nadal are două titluri la grand slam-ul londonez.



Croatul Marin Cilic, locul 5 ATP, este cap de serie numărul 3. Cilici a fost finalist anul trecut. Canadianul Milos Raonic, locul 32 ATP, este cap de serie numărul 13. Acestea sunt doar câteva dintre diferenţele dintre clasamentul ATP şi ordinea capilor de serie.



Turneul de la Wimbledon începe la 2 iulie.





Capii de serie de la feminin:





1. HALEP, Simona (ROU)

2. WOZNIACKI, Caroline (DEN)

3. MUGURUZA, Garbiñe (ESP)

4. STEPHENS, Sloane (USA)

5. SVITOLINA, Elina (UKR)

6. GARCIA, Caroline (FRA)

7. PLISKOVA, Karolina (CZE)

8. KVITOVA, Petra (CZE)

9. WILLIAMS, Venus (USA)

10. KEYS, Madison (USA)

11. KERBER, Angelique (GER)

12. OSTAPENKO, Jelena (LAT)

13. GOERGES, Julia (GER)

14. KASATKINA, Daria (RUS)

15. MERTENS, Elise (BEL)

16. VANDEWEGHE, Coco (USA)

17. BARTY, Ashleigh (AUS)

18. OSAKA, Naomi (JPN)

19. RYBARIKOVA, Magdalena (SVK)

20. BERTENS, Kiki (NED)

21. SEVASTOVA, Anastasija (LAT)

22. KONTA, Johanna (GBR)

23. STRYCOVA, Barbora (CZE)

24. SHARAPOVA, Maria (RUS)

25. WILLIAMS, Serena (USA)

26. GAVRILOVA, Daria (AUS)

27. SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)

28. ONTAVEIT, Anett (EST)

29. BUZARNESCU, Mihaela (ROU)

30. PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)

31. ZHANG, Shuai (CHN)

32. RADWANSKA, Agnieszka (POL)





Capii de serie de la masculin:



1. FEDERER, Roger (SUI)

2. NADAL, Rafael (ESP)

3. CILIC, Marin (CRO)

4. ZVEREV, Alexander (GER)

5. DEL POTRO, Juan Martin (ARG)

6. DIMITROV, Grigor (BUL)

7. THIEM, Dominic (AUT)

8. ANDERSON, Kevin (RSA)

9. ISNER, John (USA)

10. GOFFIN, David (BEL)

11. QUERREY, Sam (USA)

12. DJOKOVIC, Novak (SRB)

13. RAONIC, Milos (CAN)

14. BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

15. SCHWARTZMAN, Diego (ARG)

16. KYRGIOS, Nick (AUS)

17. CORIC, Borna (CRO)

18. POUILLE, Lucas (FRA)

19. SOCK, Jack (USA)

20. FOGNINI, Fabio (ITA)

21. CARRENO BUSTA, Pablo (ESP)

22. EDMUND, Kyle (GBR)

23. MANNARINO, Adrian (FRA)

24. GASQUET, Richard (FRA)

25. NISHIKORI, Kei (JPN)

26. CHUNG, Hyeon (KOR)

27. KOHLSCHREIBER, Philipp (GER)

28. SHAPOVALOV, Denis (CAN)

29. DZUMHUR, Damir (BIH)

30. KRAJINOVIC, Filip (SRB)

31. CECCHINATO, Marco (ITA)

32. VERDASCO, Fernando (ESP)





