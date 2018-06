​LIVE Text Mihaela Buzărnescu vs Jelena Ostapenko 1-6, 0-0

La cat de mult a jucat in acest an, este normal ca unele dureri sa-si faca aparitia. Buzarnescu joaca atat la simplu cat si la dublu, uzura corpului fiind foarte mare...







Mihaela primeste ingrijiri medicale (time-out medical). Buzarnescu are dureri mari la umarul stang, dar a revenit pe teren







1:6 Mihaela nu a reusit sa isi castige serviciul pana acum. In plus, Buzarnescu rateaza si o minge din interiorul terenului, apar primele oftaturi din tribune. Jelena agata orice minge, are trei sanse de set (40-0). Este pe tot terenul letona, Miki pare usor descumpanita in aceste momente...Ajunsa in situatia in care nu mai are ce pierde, Miki loveste puternic, iar de la 40-0 se face 40-30. Nu mai este salvata insa si a treia minge de set, 6-1 pentru Ostapenko







1:5 Inca un aut la limita din partea Mihaelei, ramane insa calma (cel putin la exterior). Jelenei ii intra cam totul in acest moment: 0-30. Dupa ce a reusit sa egaleze, Miki greseste inca o data cu dreapta in cross scurt: minge de 5-1 pentru Ostapenko. Buzarnescu nu isi gaseste ritmul, nu pare sa simta prea bine mingea, iar letona se distanteaza la 5-1 in primul set







Mihaela este neinspirata in acest debut de meci, iar in plus face si multe erori nefortate...Despre Jelena, nimic nou: forteaza la fiecare lovitura, insa este ajutata si de Miki in ceea ce priveste scorul de pe tabela







1:4 Miki continua sa faca erori nefortate pe banda rulanta, apar si primele gesticulari din partea jucatoarei noastre (30-0). Jelena trimite un as din al doilea serviciu, a trimis cu efect la exterior (40-0). Castiga si Buzarnescu primul punct in acest game: forehand in cross perfect (40-15). Multe erori in acest moment al partidei: 40-30. Cele doua parca se intrec la erori nefortate. Game-ul este trecut tot in dreptul letonei, se face 4-1







1:3 Banda fileului o ajuta pe letona (0-15). Serviciul doi al Mihaelei este cu destul de mult efect, iar mingea ii joaca feste Jelenei (15-15). La urmatorul punct, Ostapenko trimite pe linie: 15-30. Dubla greseala a Mihaelei, 15-40. Game slab al jucatoarei noastre, inca un break, Jelena se duce la 3-1 in primul set







1:2 Jelena face pasul in teren, domina schimburile si trece din nou in avantaj pe tabela (15-0). Stilul letonei este cel deja cunoscut: joaca la totul sau nimic, incercand lovituri castigatoare din aproape orice colt al terenului. Buzarnescu vine la fileu si castiga punctul dupa un voleu la care si rama a jucat un rol important (15-15). Dubla greseala a Jelenei: doua mingi de rebreak (15-40). Ostapenko schimba priza in ultimul moment si trimite perfect o scurta (30-40). Retur lung, in picioarele adversarei, iar rebreakul apare. Este 2-1 in acest moment pentru letona







0:2 Dupa o minge trimisa la limita (si data aut de arbitru), Jelena da dezaprobator din cap. Miki acopera perfect fileul si inchide schimbul cu un voleu (30-0). Letona pune multa forta in forehand (principala sa arma), dar mingea se duce mult in aut (40-0). Game-ul se "strange", Ostapenko castiga doua puncte la rand (40-30). Egalitate, dupa un retur direct castigator (pe un serviciu doi ofertant). Buzarnescu scapa in afara terenului un forehand in cross: minge de break pentru letona. Jelena castiga cinci puncte la rand si face break-ul...







0:1 Meciul a inceput cu Jelena la serviciu. O prima lovitura castigatoare a letonei: forehand in lung de linie. Mihaela este agresiva la retur, loveste mingea din urcare, iar punctul ii revine (15-15). Ostapenko serveste bine si incheie game-ul cu un as la teu. Inceput solid de meci pentru letona







Daca o va invinge pe Ostapenko, Mihaela o va intalni in sferturi pe Agnieszka Radwanska (poloneza a profitat de retragerea Petrei Kvitova)







Sunt 19 grade la Eastbourne







Paula Vieira Souza (Brazilia) este arbitrul din scaun al partidei







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







​Aflată într-o perioadă incredibilă a carierei, Mihaela Buzărnescu a bifat al cincilea turneu consecutiv în care a ajuns cel puțin în optimi. La Eastbourne (turneu de categorie Premier), Miki forțează calificarea în sferturi. Până acolo însă trebuie să treacă de Jelena Ostapenko. Meciul este în direct pe Digisport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Singura întâlnire directă a fost câștigată de Mihaela, în acest an, la Doha, scor 6-1, 6-3.







Mihaela Buzarnescu se află la al cincilea turneu consecutiv la care ajunge cel puţin până în faza optimilor. Seria sportivei în vârstă de 30 de ani a început cu o semifinală în turneul de la Strasbourg, oprindu-se apoi în optimi la Roland Garros. Au urmat sferturile de finală de la Nottingham şi semifinala de la Birmingham. Finalele de la Praga şi Hobart reprezintă cele mai bune performațe ale Mihaelei în acest an.



Turneul de la Eastbourne face parte din categoria Premier și este dotat cu premii totale în valoare de $852.564. Se joacă pe iarbă, iar ultima campioană este Karolina Pliskova. Directorul competiției este Gavin Fletcher.