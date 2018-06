Dominika Cibulkova împotriva ideii ca Serena Williams să fie cap de serie la Wimbledon: "Ar fi nedrept. Îmi voi pierde locul pe care ar fi trebuit să-l am"

"Nu cred că ar fi un lucru corect, cred că ar fi nedrept. Eu am muncit şi ar trebui să fiu cap de serie. Dacă ea va fi pusă în faţa mea, îmi voi pierde locul pe care ar fi trebuit să-l am. Am fost numărul 4 în lume, aşa că de ce să nu fiu printre favorite dacă am dreptul să fiu acolo?", a spus Dominika Cibulkova.





Dominika Cibulkova a ajuns de două ori în sferturile de finală la Wimbledon, în 2011 și 2016.





"Ordinea capilor de serie respectă ierarhia WTA, cu excepţia cazurilor care, potrivit opiniei comitetului, o schimbare este necesară pentru o tragere la sorţi echilibrată", au precizat, luna trecută, organizatorii de la All England Club.



După ce a născut în luna septembrie a anului trecut, Serena Wlliams a revenit oficial în competiţiile de simplu la turneul de la Indian Wells, unde a fost eliminată în turul al treilea de sora sa Venus. În vârstă de 36 de ani, Serena a participat apoi la turneul de la Miami, unde a fost învinsă în runda inaugurală de Naomi Osaka. Următoarea competiție și ultima la care a luat parte a fost turneul de Grand Slam de la Roland Garros. Americanca a ajuns până în optimi, unde s-a retras înaintea meciului cu Maria Sharapova, din cauza unor probleme medicale.







În acest moment, Serena are 23 de Grand Slam-uri câștigate (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon și 6 US Open), aflându-se pe locul doi în ierarhia tuturor timpurilor (nu doar era Open). A depășit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24).







Ediția din 2018 a Wimbledon-ului va avea loc în perioada 2-15 iulie, iar ultimii câștigători sunt Roger Federer și Garbine Muguruza.







