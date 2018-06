LIVE Text Mihaela Buzărnescu vs Petra Kvitova 2-4

2:4 Dupa o prima minge pierduta, Mihaela revine gratie serviciului. Petra este incredibila la retur: pune multa lungime si forta, nimic de facut pentru Buzarnescu (15-30). Doua sanse de break pentru Kvitova, dupa ce Mihaela scapa o minge in afara terenului (15-40). A fost un game slab facut de Mihaela, a fost grabita, iar Petra a profitat de sansele ivite







2:3 Inca o dubla a Petrei (15-15). Ce passing al Mihaelei! Super executie, 15-30...Kvitova <sterge> varul de pe linie la serviciu, iar apoi inchide punctul cu forehandul in lung de linie (30-30). Sunt insa si destule erori din partea cehoaicei: minge de rebreak pentru Buzarnescu. Jucatoarea noastra castiga contra servicului, scorul se strange din nou







1:3 Mihaela sta bine picioare, Kvitova comite multe erori cu forehandul, se face 30-0 pentru jucatoarea noastra. Inghesuita de un retur lung, Buzarnescu rateaza reverul in lung de linie (30-15). Mihaela cere reluare oficiala dupa un serviciu la exterior pe impar, mingea este milimetric in afara terenului. Dintr-o pozitie ofensiva, Mihaela trimite pe centru, iar Petra nu o iarta: 30-30. Game-ul se complica, au fost cateva decizii gresite ale jucatoarei noastre. Kvitova preia controlul, loveste puternic si adanc cu reverul, sansa de break. Din fericire, serviciul la teu o salveaza (cel putin momentan) pe Buzarnescu. Inca o data Petra face diferenta cu backhandul in lung de linie: se vede cat de mult ii place aceasta suprafata de joc. Mihaela ramane in game: serviciul a fost inca o data la datorie. As pe linie, Buzarnescu "respira"...Forehand in lung de linie: Petra zambeste si egaleaza pe tabela. A treia sansa de break, inca o eroare nefortata a Mihaelei. Game interminabil. Rama a Mihaelei, se face 3-1 pentru Kvitova, iar Mihaela da putin cu racheta de suprafata de joc







1:2 Petra trimite ca din tun cu serviciul, mingea nu mai sare aproape deloc. Dupa cateva lovituri in cross, Petra schimba directia, dar rateaza cu backhandul. Este atat de multa liniste in tribune incat se aud pasarile cantand...Steaguri romanesti in tribune - deja ne-am obisnuit cu tricolorul prezent peste tot in lume unde evolueaza jucatoarele noastre. Intre timp, Kvitova rateaza de doua ori la retur, iar Mihaela are doua mingi de break. Hotarata, Petra intra in teren, loveste decisiv cu forehandul, prima sansa de break s-a evaporat. Si a doua, din pacate, a fost un as la exterior (serviciu cu mult efect, specific stangacilor). Trei mingi la rand pentru Petra: avantaj pentru cehoaica. Kvitova isi castiga serviciul. A fost o sansa buna pentru Mihaela sa faca break-ul, insa Petra a servit foarte bine in momentele importante...







1:1 Petra pune multa forta in forehand, dar mingea se duce in prelata de langa teren. Vine apoi o eroare cu reverul a cehoiaicei: pare ca nu s-a calculat bine pasii, a lovit departe de minge (30-0). Din pozitie de atac, Mihaela rateaza forehandul in cross: 30-15. Buzarnescu strange aplauze, este 1-1. A servit foarte bine, un game de moral pentru jucatoarea noastra







0:1 Petra a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveasca. Prima minge este castigata de Mihaela: forehand in afara terenului trimis de Kvitova. In spatele unui serviciu foarte bun, Petra inchide punctul cu un backhand in lung de linie (15-15). Pe iarba, calitatea serviciului este foarte importanta. Petra face o dubla greseala (prima a partidei). Forehandul in cross lung este decisiv, Kvitova are in lovitura de dreapta un important aliat. Inca un forehand direct castigator: se vede clar strategia Petrei - sa inchida cat mai repede punctele in care serveste. Game lejer pentru Petra, s-a impus fara emotii, desi a facut si o dubla greseala.





Sunt 21 de grade la Birmingham, cerul este acoperit cu nori







Juan Zhang (China) este arbitrul din scaun







In curand se va incheia perioada de incalzire







Daca va castiga disputa cu Kvitova, Mihaela va urca pana pe locul 25 in clasamentul WTA - cea mai buna performanta din cariera







Petra Kvitova este campioana en-titre a turneului englez. De asemenea, Petra are si doua titluri la Wimbledon (2011 si 2014). Iarba este cu siguranta suprafata favorita a sportivei din Cehia







Magdalena Rybarikova este prima finalista a competitiei: 7-6(1), 6-4 cu Barbora Strycova







I-a impresionat pe mulți prin evoluția de la Roland Garros (a ajuns până în optimi), iar acum arată că se descurcă foarte bine și pe iarbă. Mihaela Buzărnescu este în semifinale la Birmingham ("Nature Valley Classic"), iar în calea unei prezențe în finală stă Petra Kvitova (favorită numărul patru). Meciul este în direct pe Digisport 1 și LiveText pe HotNews.ro.