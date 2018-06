Garbine Muguruza despre una din principalele rivale de la Wimbledon: "Serena Williams este mereu un pericol. Nu poți subestima niciodată o campioană ca ea"

Doar zece zile ne mai despart de următorul turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon (2 iulie - 15 iulie). Garbine Muguruza, campioana de anul trecut, e pregătită să-și apere titlul, dar știe că presiunea va fi una enormă, mai ales că în competiție se va afla și Serena Williams, câștigătoare de șapte ori la "All England Club". "Este mereu un pericol indiferent de tragerea la sorți, indiferent de turneu. Nu poți subestima niciodată o campioană ca ea", a spus spaniola.







"A fost un sentiment minunat să câștig Wimbledon-ul, pentru că în urmă cu trei ani am pierdut finala și a fost un moment atât de greu. Când anul trecut am fost din nou în aceeași situație, nu am vrut să-mi scape trofeul și a fost și un pic de răzbunare", a punctat Muguruza, care a învins-o pe Venus Williams în finala de anul trecut de la Wimbledon.





"Acum sunt complet diferită. Înainte mă gândeam foarte mult la turneu, dar acum nu mai fac asta. Știu că va veni firesc, nu mai e niciun motiv să mă îngrijorez. Am învățat să mă distanțez puțin. Am câte un turneu aproape în fiecare săptămână. Atunci m-am luptat puțin pentru că era ceva nou pentru mine, nu m-am simțit niciodată atât de emoționată înaintea unui turneu de la care ai multe așteptări. Acum sunt "Ok, nu contează, nu este atât de important". Merg acolo, joc cât de bine pot și asta este. Este mult mai simplu", a conchis spaniola.





În 2017, Muguruza a câștigat trofeul după o finală cu Venus Williams, scor 7-5, 6-0. Jucătoarea din Spania a mai ajuns o dată în ultimul act de la Wimbledon, în 2015, când a fost învinsă de Serena Williams (scor 6-4, 6-4). Muguruza mai are în palmares un trofeu de Grand Slam, la Roland Garros (2016).





Joi, Garbine Muguruza a fost eliminată în optimi la turneul Premier de la Birmingham , cedând în fața Barborei Strycova (Cehia, locul 24 WTA), scor 6-2, 6-4. La ediția de anul trecut, spaniola a ajunsese până în faza semifinalelor.





În acest moment, Serena (36 de ani) are 23 de Grand Slam-uri câștigate (7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon și 6 US Open), aflându-se pe locul doi în ierarhia tuturor timpurilor (nu doar era Open). A depășit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24).







La ultimul turneu de Grand Slam (Roland Garros), Muguruza a fost eliminată în semifinale de Simona Halep (scor 6-1, 6-4). De partea cealaltă, Serena Williams a ajuns până în optimi, dar s-a retras înaintea partidei cu Maria Sharapova, din cauza unor probleme medicale.





Ediția cu numărul 132 a Wimbledon-ului va avea loc în perioada 2-15 iulie 2018.





