ATP Halle: Dominic Thiem, eliminat in optimi de japonezul Yuichi Sugita (52 ATP)

Dominic Thiem (7 ATP), favoritul numărul 3, a fost eliminat în optimile de finală ale turneului ATP de la Halle (Germania), dotat cu premii totale în valoare de 1.983.595 euro. Austriacul a fost învins în două seturi, scor 6-2, 7-5, de japonezul Yuichi Sugita (locul 52 ATP).





Rezultatele înregistrate miercuri:





Turul 1





Turul 2 (optimi)





Roberto Bautista (Spania/N.4) - Robin Haase (Olanda) 6-4, 7-5.





Au mai rămas de disputat în optimi:





Roger Federer vs Benoit Paire

Matthew Ebden vs Philipp Kohlschreiber

Florian Mayer vs Andreas Seppi

Nikoloz Basilashvili vs Borna Coric





Întrecerea de la Halle are loc pe iarbă și poate fi urmărită în direct la Digi Sport.



Nikoloz Basilaşvili (Georgia) - Rudolf Molleker (Germania) 6-4, 7-6 (7/5)Yuichi Sugita (Japonia) - Dominic Thiem (Austria/N.3) 6-2, 7-5Denis Kudla (SUA) - Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6-3, 6-4Karen Hacianov (Rusia) - Kei Nishikori (Japonia/N.7) 6-2, 6-2