Simona Halep, forfait la turneul WTA de la Eastbourne

Simona Halep a anunțat pe contul de Facebook că nu va participa la turneul de la Eastbourne (Nature Valley International), competiție care se va disputa în perioada 24-30 iunie 2018.





Ce a spus Simona





În condițiile retragerii de la Eastbourne, Simona Halep va juca direct la Wimbledon (2-15 iulie) fără să fi evoluat în vreun alt turneu pe iarbă (ultima competiție oficială la care Simona a luat parte a fost Roland Garros-ul).



"Îmi pare rău să anunţ că mă retrag de la turneul de săptămâna viitoare Nature Valley International. Am resimţit dureri şi am suferit o inflamaţie la tendonul lui Ahile în timpul French Open şi mai este nevoie de timp pentru o recuperare totală. Am fost sfătuită de medici că trebuie o perioadă mai lungă de odihnă, în timp ce continui tratamentul. M-a plăcut să evoluez la Eastbourne, anul trecut, şi sper să ne vedem la acest minunat eveniment, anul viitor. Vă mulţumesc pentru înţelegere şi susţinere" -