Fosta jucătoare braziliană Maria Bueno, câştigătoare a 19 trofee de Grand Slam, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani

Bueno suferea de cancer oral. Ea a murit la un spital din Sao Paulo.



Maria Bueno a câştigat la simplu trei trofee la Wimbledon şi patru la US Open, în perioada 1959-1968.

La dublu, ea s-a impus de cinci ori la Wimbledon, de patru ori la US Open, o dată la Australian Open şi o dată la French Open. Bueno are în palmares şi un trofeu de Grand Slam la dublu mixt, obţinut în 1960, la French Open.



Maria Bueno a fost inclusă în International Tennis Hall of Fame în 1978. Ea a fost numărul unu mondial în 1959, 1960, 1964 şi 1966.



În perioada 1957 – 1967, când domina tenisul feminin, Bueno a câştigat 65 de turnee la simplu, 90 la dublu şi 15 la dublu mixt.