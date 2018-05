Simona Halep, după ce a pierdut finala de la Roma: "Nu a fost vorba de nicio accidentare. Nu am fost fresh azi"

Simona Halep a pierdut clar finala turneului Premier 5 de la Roma, fiind depășită de Elina Svitolina, scor 6-0, 6-4, după numai o oră și șapte minute de joc. Liderul mondial a asigurat că nu a fost vorba de nicio accidentare, deși a cerut time-out medical în setul secund al finalei de la Foro Italico. Jucătoarea noastră s-a declarat dezamăgită de modul în care a evoluat în primul set, precizând că nu a fost fresh.







"Nu a fost vorba de nicio accidentare. Nu am fost proaspătă azi. Am încercat să nu renunţ, să nu dau înapoi. E vorba de ce zi prinzi. Eu mă bucur că am încheiat meciul un pic mai bine. Sunt dezamăgită că nu am jucat bine în primul set. E o jucătoare solidă şi a jucat bine azi. În ultimii ani", a declarat Simona Halep la conferinţa de presă, potrivit Digi Sport.







Despre discuția cu Darren Cahill





"A ţinut numai de mine. Nu am fost fresh ca să pot face ce mi-a cerut. Totuşi, a fost mai bine setul 2, nu poţi compara setul unu cu setul 2. Aşa că sfaturile m-au ajutat", a spus Halep, la conferinţa de presă.





Dialogul dintre Halep si Cahill:



"- Ce se întâmplă?

- Cred că nu joc cum trebuie.

- Ai greşit foarte mult. Trebuie să munceşti, să stai în puncte, caută unghiuri. A fost bine în primul game. Nu o lăsa să scape. Trebuie să urci mai mult. Dacă nu eşti pregătită să munceşti, nu vei câştiga azi. Ai făcut 25 de erori neforţate. Nu te poţi aştepta la altceva", a fost dialogul dintre cei doi, potrivit Digi Sport.





Ce a spus despre Roland Garros





"Sunt multe meciuri înainte finalei. Singurul lucru pe care îl vreau acum este să mă duc la Roland Garros şi să câştig primul meci. Vreau să fiu pregătită şi să mă simt bine. Primul meci e cel mai greu", a încheiat Simona.





Pentru Simona Halep urmează turneul de la Roland Garros, al doilea de Grand Slam al anului, acolo unde anul trecut a fost învinsă în finală de Jelena Ostapenko (scor 6-4, 4-6, 3-6). Halep va fi cap de serie numărul 1 la Paris.





Turneul de Grand Slam de la Roland Garros va avea loc în perioada 27 mai - 10 iunie, la Paris.







