​LIVE Text Simona Halep vs Elina Svitolina (de la ora 14:00)

2013, Sofia (faza grupelor, hard): 6-1, 6-1 pentru Halep.Turul I: ByeTurul II: 6-1, 6-0 cu Naomi Osaka (Japonia, 21 WTA), după 59 de minuteOptimi: Madison Keys (SUA, 14 WTA) a abandonat înaintea partideiSferturi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (Franța, 7 WTA), după o oră și 13 minuteSemifinale: 4-6, 6-1, 6-4 cu Maria Sharapova (Rusia, 40 WTA), după două ore și 24 de minute.Turul I: ByeTurul II: 6-1, 6-2 cu Petra Martic (Croația, 36 WTA), după o oră și două minuteOptimi: 0-6, 6-3, 6-2 cu Daria Kasatkina (Rusia, 13 WTA), după o oră și 38 de minuteSferturi: 6-4, 6-4 cu Angelique Kerber (Germania, 12 WTA), după o oră și 27 de minuteSemifinale: 6-4, 6-3 cu Anett Kontaveit (Estonia, 26 WTA), după o oră și 15 minute.Vârsta: 26-23Locul nașterii: Constanța - Odessa, UcrainaÎnălțime: 1,68 metri - 1,74 metriAmbele sunt jucătoare de mâna dreaptăVictorii/înfrângeri în 2018: 29/5 vs 24/6Victorii/înfrângeri în carieră: 433/191 vs 309/160Titluri în 2018: 1-2 (Shenzhen vs Brisbane și Dubai)Titluri în carieră: 16-11Bani câștigați în 2018: $2,260,298 vs $8,862,247Bani câștigați din tenis: $23,179,824 vs $1,490,869Locul în clasamentul WTA: 1-4Cea mai bună clasare din carieră: 1-3 (2017).Shenzhen (2018, WTA), Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), București (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), București (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) și Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele șase în 2013.la Australian Open (2018), Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 și Fes (WTA), în 2011 și 2010.2018 - Brisbane (Premier), Dubai (Premier); 2017 - Taipei City (International), Dubai (Premier 5), Istanbul (International), Roma (Premier 5), Toronto (Premier 5); 2016 - Kuala Lumpur (Internațional); 2015 - Marrakech (International); 2014 - Baku (International); 2013 - Baku (International); 2012 - 125/Pune.2016 - New Haven (Premier), Zhuhai (turneul "mic" al campioanelor)."Internazionali BNL d'Italia" se dispută în perioada 14-20 mai 2018, la "Foro Italico", competiția face parte din categoria "Premier 5" și se joacă pe zgură. Turneul are premii totale în valoare de $ 3,351,720.2017 Elina Svitolina2016 Serena Williams2015 Maria Sharapova2014 Serena Williams2013 Serena Williams2012 Maria Sharapova2011 Maria Sharapova