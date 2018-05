​LIVE Text Simona Halep vs Elina Svitolina 0-6, 1-1

1:1 Dupa doua puncte consecutive reuseste de ucraineanca, Simona profita de o minge lunga trimisa de adversa sa (30-15). Fileul ii da batai de cap Elinei (30-30). Serviciu perfect al Elinei, Simona nu poate returna (40-30). Simona deschide bine terenul si loveste decisiv cu reverul (40-40). Venita la fileu, Svitolina nu ii lasa nicio sansa Simonei. Jucatoarea din Ucraina incheie cu un serviciu castigator si egaleaza situatia pe tabela.







1:0 Simona incepe cu un serviciu castigator. Vine si o greseala a Elinei, ucraineanca rateaza o lovitura in lung de linie (30-15). Simona sta mai bine in teren, Svitolina pune prea multa forta si scapa mingea in afara terenului (40-15). Dubla greseala a Simonei (40-30). Reuseste Simona sa isi faca serviciul in cele din urma si apare pentru prima data pe tabela







0:6 Simona renunta sa mai lupte in acest set, totul pare compromis. Svitolina isi castiga fara emotii game-ul de serviciu, iar primul act se incheie dupa numai 20 de minute de joc. Nu i-a iesit nimic Simonei, a fost neincrezatoare si a gresit foarte mult. Sa speram ca va da uitarii acest prim set.







0:5 Elina mai face un break, returnand foarte puternic si profitand de greselile nefortate ale lui Halep. Ucraineanca a castigat 10 din ultimele 11 puncte disputate. Simona nu gaseste solurtii si ii cere interventia lui Darren Cahill. "Daca nu esti pregatita sa muncesti, nu vei putea castiga astazi", i-a transmis australianul.







0:4 Game fulger reusit de Svitolina! Ii iese totul jucatoarei din Ucraina, iar Halep nu are nicio reactie. Svitolina nu i-a cedat niciun punct liderului mondial in acest game.







0:3 As al Simonei, primul din aceasta partida (30-30). Jucatoarea noastra greseste insa si ii da sansa Elinei sa faca un nou break. Ucraineanca nu ezita nicio clipa, cu o minge direct pe tusa isi adjudeca si al treilea game consecutiv din aceasta finala.





0:2 Dupa un retur bun, Simona greseste si trimite mingea in fileu (30-15). Svitolina serveste bine, iar Simona nu poate returna (40-15). Ucraineana ia si ea tinta fileul, insa inchede apoi game-ul cu backhandul. Inceput bun pentru ucraineanca, Simona nu pare conectata la joc.







0:1 Finala a inceput cu Halep la serviciu. Primul punct ii revine Elinei, dupa o minge prea lunga trimisa de Simona. Ucraineanca castiga un schimb foarte disputat. Aflata departe de linia de fund a terenului, Halep nu a reusit sa treaca mingea peste fileu (0-30). Liderul mondial scapa un forehand in afara terenului (15-40): minge de break. Svitolina ia la tinta fileul (30-40). Jucatoarea din Ucraina profita de o scurta neinspirata a Simonei si isi trece in cont primul game al partidei







Mariana Alves este arbitrul din scaun al partidei.







Cele doua jucatoare se afla la incalzire.





Elina Svitolina a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca.







Simona isi face si ea aparitia, in aplauzele spectatorilor. Tribunele de pe arena centrala inca nu sunt pline pana in acest moment







Svitolina paseste prima in arena centrala de la Foro Italico.







​Finala turneului Premier 5 de la Roma va avea pentru al doilea an consecutiv aceleași protagonsite, Simona Halep (1 WTA) și Elina Svitolina (4 WTA) urmând să-și dispute trofeul de la Foro Italico. Jucătoarea noastră este pregătită să-și ia revanșa, după ce la ediția de anul trecut ucraineanca s-a impus în trei seturi (scor 4-6, 7-5, 6-1), profitând și de accidentarea suferită la gleznă de româncă în primul set. Finala este progamată de la ora 14:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și LiveText pe HotNews.ro.