WTA Roma, finala: Simona Halep vs Elina Svitolina (de la ora 14:00)/ Ocazia revanșei

Finala turneului Premier 5 de la Roma va avea pentru al doilea an consecutiv aceleași protagonsite, Simona Halep (1 WTA) și Elina Svitolina (4 WTA) urmând să-și dispute trofeul de la Foro Italico. Jucătoarea noastră este pregătită să-și ia revanșa, după ce la ediția de anul trecut ucraineanca s-a impus în trei seturi (scor 4-6, 7-5, 6-1), profitând și de accidentarea suferită la gleznă de româncă în primul set. Finala este progamată de la ora 14:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.



Ce au spus Halep și Svitolina:



"Va fi un meci diferit. Va trebui să îmi păstrez stilul de joc agresiv. Cu siguranţă va fi un meci greu. Sper să îmi iau revanşa. Ar trebui să joc mai bine ca anul trecut ca să câştig. Anul trecut am început bine, dar m-am accidentat" - Simona Halep.



"Este cu siguranță diferit față de anul trecut. Anul trecut câștigam încredere și experiență, dar acum știu că este parte din jocul meu, parte din mine. Mă gândesc că sunt bună și că merit să fiu aici. Știu că mai am un meci, dar voi da tot ce am mai bun în confruntarea de duminică.



Lovesc puternic, sunt puternică din punct de vedere fizic. Servesc mai bine decât anul trecut. Sunt o jucătoare mult mai completă față de anul trecut!" - Elina Svitolina.



Parcursul celor două jucătoare la Roma:



Simona Halep:



Turul I: Bye

Turul II: 6-1, 6-0 cu (Japonia, 21 WTA), după 59 de minute

Optimi: Madison Keys (SUA, 14 WTA) a abandonat înaintea partidei

Sferturi: 6-2, 6-3 cu(Franța, 7 WTA), după o oră și 13 minute

Înălțime: 1,68 metri - 1,74 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2018: 29/5 vs 24/6

Victorii/înfrângeri în carieră: 433/191 vs 309/160

Titluri în 2018: 1-2 (Shenzhen vs Brisbane și Dubai)

Titluri în carieră: 16-11

Bani câștigați în 2018: $2,260,298 vs $8,862,247

Bani câștigați din tenis: $23,179,824 vs $1,490,869

Locul în clasamentul WTA: 1-4

Cea mai bună clasare din carieră: 1-3 (2017).



Palmaresul celor două jucătoare:



Simona Halep a câștigat de-a lungul carierei 16 turnee: Shenzhen (2018, WTA), Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), București (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), București (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) și Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele șase în 2013.



Simona a mai jucat 13 finale: la Australian Open (2018), Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5), în 2017, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 și Fes (WTA), în 2011 și 2010.





Elina Svitolina are în palmares 11 trofee: 2018 - Brisbane (Premier), Dubai (Premier); 2017 - Taipei City (International), Dubai (Premier 5), Istanbul (International), Roma (Premier 5), Toronto (Premier 5); 2016 - Kuala Lumpur (Internațional); 2015 - Marrakech (International); 2014 - Baku (International); 2013 - Baku (International); 2012 - 125/Pune.



Svitolina a mai jucat două finale: 2016 - New Haven (Premier), Zhuhai (turneul "mic" al campioanelor).





"Internazionali BNL d'Italia" se dispută în perioada 14-20 mai 2018, la "Foro Italico", competiția face parte din categoria "Premier 5" și se joacă pe zgură. Turneul are premii totale în valoare de $ 3,351,720.



Ultimele câștigătoare de la Roma:



2017 Elina Svitolina

2016 Serena Williams

2015 Maria Sharapova

2014 Serena Williams

2013 Serena Williams

2012 Maria Sharapova

2011 Maria Sharapova