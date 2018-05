Maria Sharapova, după eliminarea de la Roma: "Am luptat bine. Diferența de ore petrecute pe teren în acest turneu și-a spus cuvântul"

Aflată la a doua semifinală din acest sezon, Maria Sharapova a cedat în fața Simonei Halep, liderul mondial câștigând în trei seturi, scor 4-6, 6-1, 6-4. Rusoaica a explicat cauzele eșecului de la Roma, invocând și faptul că ea a petrecut mai multe ore pe teren la acest turneu față de Halep. "Este evident că diferența de ore petrecute pe teren în acest turneu dintre noi și-a spus cuvântul, dar când intri pe teren nu mai contează asta", a spus Sharapova.





"Am simțit că am lovit mingea bine în primul set, dar nu am servit deloc bine. Nu am avut suficientă viteză și ritm la serviciu, iar pe final de meci mi-am pierdut și acuratețea la retur. Este evident că diferența de ore petrecute pe teren în acest turneu dintre noi și-a spus cuvântul, dar când intri pe teren nu mai contează asta.





Am luptat bine. Mereu când joc contra Simonei e un meci în care contează pregătirea fizică. Deși am stat mai mult pe teren, am făcut față cu bine. Plec de aici cu multe lucruri bune", a declarat Maria Sharapova la conferința de presă.





Grație victoriei obținute în fața Mariei Sharapova, Simona Halep s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala turneului Premier 5 de la Roma. În ultimul act, Halep o va întâlni, duminică, de la ora 14.00, pe ucraineanca Elina Svitolina (locul 4 WTA), deţinătoarea trofeului. Va fi reeditarea finalei de anul trecut, când Svitolina s-a impus cu 4-6, 7-5, 6-1.







Halep vs Sharapova, de-a lungul timpului: 2-7



2018, Roma (zgură): 4-6, 6-1, 6-4 pentru Halep

2017, Beijing (hard): 6-2, 6-2 pentru Halep

2017, US Open (hard): 6-4, 4-6, 6-3 pentru Sharapova

2015, Turneul Campioanelor (hard): 6-4, 6-4 pentru Sharapova

2014, Cincinnati (hard): 3-6, 6-4, 6-4 pentru Sharapova

2014, Roland Garros (zgură): 6-4, 6-7(5), 6-4 pentru Sharapova

2014, Madrid (zgură): 1-6, 6-2, 6-3 pentru Sharapova

2012, Beijing (hard): 7-5, 7-5 pentru Sharapova

2012, Indian Wells (hard): 6-3, 6-4 pentru Sharapova.





Parcursul celor două jucătoare până în semifinale la Roma:



Simona Halep:



Turul I: Bye

Turul II: 6-1, 6-0 cu Naomi Osaka (Japonia, 21 WTA), după 59 de minute

Optimi: Madison Keys (SUA, 14 WTA) a abandonat înaintea partidei

Sferturi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (Franța, 7 WTA), după o oră și 13 minute.



Maria Sharapova:



Turul I: 7-5, 3-6, 6-2 cu Ashleigh Barty (Australia, 18 WTA), după două ore și 33 de minute

Turul II: 3-6, 6-4, 6-2 cu Dominika Cibulkova (Slovacia, 34 WTA), după două ore și 32 de minute

Optimi: 6-3, 6-4 cu Daria Gavrilova (Australia, 24 WTA), după o oră și 39 de minute

Sferturi: 6-7, 6-4, 7-5 cu Jelena Ostapenko (Letonia, 6 WTA), după trei ore și 11 minute.





S-ar putea să te intereseze și:





VIDEO WTA Roma: Luptătoarea din Simona Halep (4-6, 6-1, 6-4 cu Maria Sharapova) - Liderul mondial, în finală pentru al doilea an consecutiv