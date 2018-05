​WTA Roma: Simona Halep vs Maria Sharapova (după ora 18:00)/ Halep: "Mereu a fost greu contra ei"

Simona Halep, despre meciul cu Sharapova



"Mă aştept la un meci greu, mereu a fost greu contra ei. Dar ştiu că am şansa mea, aşa că dacă îmi fac jocul, va fi un meci bun. Voi încerca să dau tot ce am mai bun să câştig meciul. Voi intra pe teren şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Asta îmi doresc. Nu mă gândesc la meciurile de dinainte. Mă gândesc doar la acest meci", a declarat Halep.





Parcursul celor două jucătoare la Roma:





Simona Halep:





Turul I: Bye

Turul II: 6-1, 6-0 cu Naomi Osaka (Japonia, 21 WTA), după 59 de minute

Optimi: Madison Keys (SUA, 14 WTA) a abandonat înaintea partidei

Sferturi: 6-2, 6-3 cu Caroline Garcia (Franța, 7 WTA), după o oră și 13 minute.



Maria Sharapova:





Turul I: 7-5, 3-6, 6-2 cu Ashleigh Barty (Australia, 18 WTA), după două ore și 33 de minute

Turul II: 3-6, 6-4, 6-2 cu Dominika Cibulkova (Slovacia, 34 WTA), după două ore și 32 de minute

Optimi: 6-3, 6-4 cu Daria Gavrilova (Australia, 24 WTA), după o oră și 39 de minute

Sferturi: 6-7, 6-4, 7-5 cu Jelena Ostapenko (Letonia, 6 WTA), după trei ore și 11 minute.







Halep vs Sharapova, de-a lungul timpului:



2017, Beijing: 6-2, 6-2 pentru Halep

2017, US Open: 6-4, 4-6, 6-3 pentru Sharapova

2015, Turneul Campioanelor: 6-4, 6-4 pentru Sharapova

2014, Cincinnati: 3-6, 6-4, 6-4 pentru Sharapova

2014, Roland Garros: 6-4, 6-7(5), 6-4 pentru Sharapova

2014, Madrid: 1-6, 6-2, 6-3 pentru Sharapova

2012, Beijing: 7-5, 7-5 pentru Sharapova

2012, Indian Wells: 6-3, 6-4 pentru Sharapova.







Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.







Partida dintre cele două jucătoare va avea loc sâmbătă, după ora 18:00, putând fi urmărită în direct la Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.