​WTA Roma: Simona Halep, în sferturi fără să joace - Madison Keys s-a retras înainte de meciul cu liderul mondial

"Madison Keys a fost nevoită să se retragă din cauza unor probleme medicale la spate", a anunțat site-ul oficial al turneului italian.Pentru un loc în semifinale, Halep o va întâlni pe învingătoarea disputei dintre Caroline Garcia şi Sloane Stephens.Simona va beneficia de o zi în plus de odihnă față de adversara din sferturi (indiferent care va fi ea - Garcia sau Stephens). De-a lungul timpului, Caroline și Sloane s-au întâlnit de două ori, scorul fiind 1-1 (6-2, 6-4 pentru Stephens la Eastbourne și 6-3, 6-2 pentru Garcia în FedCup - ambele meciuri au avut loc in 2014).Simona Halep vs Caroline Garcia 3-1Simona Halep vs Sloane Stephens 5-2Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.În urmă cu un an de zile, Simona Halep a ajuns până în finală la Roma, fază a competiției unde a fost învinsă de Elina Svitolina.