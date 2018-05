VIDEO Maria Sharapova vs Dominika Cibulkova, "atentat" la auzul spectatorilor - Rusoaica a reușit lovitura zilei

Speed and long arms lead to this shot of the day from @MariaSharapova! #ibi18 pic.twitter.com/yeVO3cpeJo — WTA (@WTA) May 16, 2018

Madison Keys (13) - Donna Vekic 7-6 (2), 7-6 (0)Sloane Stephens (9) - Kaia Kanepi 6-0, 5-7, 6-4Caroline Garcia (7) - Timea Babos 6-3, 6-4Maria Sharapova - Dominika Cibulkova 3-6, 6-4, 6-2Johanna Konta - Su-Wei Hsieh 6-0, 6-4Daria Kasatkina (14) - Danielle Collins 6-2, 6-3Venus Williams (8) - Elena Vesnina 6-2, 4-6, 7-5Anett Kontaveit - Svetlana Kuznetsova 7-5, 7-5Anastasija Sevastova (15) - Aleksandra Krunic 6-4, 6-4Caroline Wozniacki (2) - Alison Van Uytvanck 6-1, 6-4Daria Gavrilova - Garbine Muguruza (3) 5-7, 6-2, 7-6 (6).D.Kasatkina vs E.SvitolinaJ.Konta vs J.OstapenkoS.Halep vs M.KeysM.Sakkari vs A.KerberV.Williams vs A.KontaveitD.Gavrilova vs M.SharapovaS.Stephens vs C.GarciaA.Sevastova vs C.Wozniacki.Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.