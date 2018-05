Simona Halep, după victoria categorică din meciul cu Naomi Osaka: "Am știut cum să joc împotriva ei"

"E un turneu deosebit și mă simt de fiecare dată când vin aici. Am amintiri frumoase și încerc să mă bucur de moment de fiecare dată când intru pe teren. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de pe teren. Mereu ador să joc pe terenul acela, e cel mai frumos teren din Europa, după părerea mea. A fost public numeros, toți mă aplaudau și m-au susținut. A fost o atmosferă frumoasă și mă bucur că am putut să fac un meci frumos" -"A fost un meci foarte bun. Al doilea game a fost important, a fost bine că l-am câștigat. Am salvat atâtea mingi de break, nu am cedat niciun punct și a fost important pentru restul meciului. Am fost mult mai motivată. Mi-a părut rău la Indian Wells că am jucat atât de slab. Am încercat să rămân concentrată pe ce am de făcut. Știu cum să joc contra ei, azi am făcut-o foarte bine și m-a bucurat de două ori această victorie, ca să spun așa","Nu m-am dus să vizitez, pentru că e obositor. Încerc să rămân concentrată pe turneu, apoi, dacă voi avea timp, mă voi duce și să vizitez. Deocamdată, mă antrenez și odihnă la hotel",Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.