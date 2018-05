VIDEO WTA Roma: Karolina Pliskova, învinsă în turul doi de Maria Sakkari - Sportiva din Cehia a rupt cu racheta scaunul arbitrei după infrângere

De altfel, Pliskova a dat mâna numai cu adversara, refuzând să facă același lucru și cu arbitra de scaun.Reacția Karolinei poate fi interpretată drept un act de revoltă la adresa arbitrei, după ce aceasta a dictat eronat un punct în favoarea Mariei, deși mingea Karolinei fusese în teren (punctul s-a petrecut în setul decisiv, la scorul de 5-5).*Sursa foto: captură Digisport*Sursa dialogului: DigisportArbitru: "Nu avem o urmă, nu mi-a arătat. Karolina, da, am văzut, tușiera a spus că a ieșit afară"Pliskova: "Ea nici măcar nu poate să arate urma, a fost atât de mult în interior"Arbitru: "Știu, înțeleg ce spui...Dar am pierdut urma"Pliskova: "Dar tușiera nu poate să ne-o arate?"Arbitru: "Știu că ea stă acolo, dar a pierdut urma"Pliskova: "Cum poate să pierdă urma? Cheamă supervizorul"Nici intervenția supervizorului nu a schimbat nimic, decizia rămânând punct pentru Maria Sakkari (decizie greșită).Arbitru: "Înțeleg, dar eu am văzut că a fost afară, din punctul meu de vedere, a fost afară. Am și spus că a fost afară și apoi ne-am uitat cu toții", a încheiat arbitrul de scaun.