​LIVE Text Simona Halep vs Naomi Osaka 2-1

Lung de linie perfect al lui Naomi: nimic de reprosat Simonei. Nipona are o explozie incredibila in lovitura de dreapta...Osaka are multa adancime in executie, iar Halep nu mai poate returna. Apare o prima eroare nefortata din coltul de rever pentru nipona (30-15). Vine si a doua eroare din acelasi loc, 30-30, game-ul se complica putin pentru asiatica...Un duel important de rever ii revine lui Naomi, Simona a lovit din extensie si a gasit doar plasa: 40-30. Cel mai frumos schimb de pana acum al partidei ii revine Simonei: s-a jucat fara garda, precum in box, au fost executii care au ridicat publicul in picioare...Egalitate. Naomi rateaza passing-ul, iar Halep nu o iarta din apropierea fileului - prima minge de break pentru Halep. Simona sta incredibil in defensiva, returneaza tot, iar nipona cedeaza presiunii: s-a vazut destul de bine lipsa de experienta...Pe o minge mai scurta (care a lovit banda fileului), Halep trimite decisiv cu reverul in cross lung. 30-0, dupa un schimb in care Halep a dominat: a deplasat-o perfect pe asiatica. Inca o data backhandul in cross aduce o lovitura castigatoare: 40-0. Pe o minge violenta (trimisa cu dreapta), Halpe incearca o schimbare de directie, insa mingea nu prinde terenul (40-15). Dubla greseala: Naomi se apropie (40-30). Simona a riscat cu serviciul al doilea, sa vedem daca exista si o "factura" pentru aceasta greseala...Egalitate, Halep a fost inghesuita pe rever, pe mediana. Game-ul s-a complicat de la 40-0 pentru Halep...Din pacate, Osaka domina ostilitatile, trimite puternic cu dreapta, iar defensiva Simonei cedeaza: minge de break. Serviciul (pe tusa) o salveaza pe Halep, egalitate. Retur norocos al niponei: pe tusa, intr-un unghi ascutit: a doua sansa de break. Simona forteaza un lung de linie de pe culoarul de dublu, iar nipona nu mai gaseste terenul la retur...Inca o egalitate, ce game avem. Backhand scapat total de Halep, a treia sansa de break. Osaka are un rever in perfect control, in timp ce dreapta este puternica ca in ATP...Pe o venire spre fileu, Osaka rateaza o minge usoara, cu dreapta - avea toata partea dreapta de teren libera...Halep ramane tot in tensiune: a patra minge de break...Dreapta Simonei a dictat ritmul, deplasarea lui Naomi a fost deficitara: din nou egalitate. Mult efect la serviciu pentru Halep la teu, minge de game pentru ea...O mica gura de oxigen. Game pentru Simona, dupa ce a salvat patru minge de break - Game de peste sapte minute, Halep a supravietuit presiunii adversarei...Partida a inceput cu Naomi la serviciu. Lovitura de dreapta si-a intrat deja in rol pentru nipona: 15-0. Pe un retur adanc al Simonei, asiatica rateaza executia (15-15). Primul as al lui Naomi (la teu). Simona incearca sa o joace pe adversara mai mult pe backhand, insa rateaza un lung de linie (40-15). Neinspirata, Simona rateaza o scurta, insa este iertata de Osaka la passing: 40-30. Cand mingea ajunge pe dreapta lui Naomi brusc se schimba viteza joc: accelerare fantastica, iar punctul ii revine. 1-0 pentru Osaka in primul set al partideiSascha Bajin este antrenorul lui Naomi, acesta a fost ani de zile sparring partner-ul Serenei WilliamsVreme frumoasa la Roma, perfecta pentru tenis (spre deosebire de ieri, cand a plouat mai multe ore). Sunt 17 grade in capitala ItalieiExperimentata Marija Cicak este arbitrul din scaun al disputei de la RomaHalep a ales terenul tinand cont de soare, nu doreste sa serveasca pentru prima data cu soarele in ochiCele doua jucatoare pe afla pe "Pietrangelo", acolo unde are loc tragerea la sorti. Naomi a castigat tragerea la sorti si va servi (e lesne de inteles de ce, este una din armele pe care se bazeaza)Dominika Cibulkova vs Maria Sharapova este o alta partida cu grad ridicat de interesTot miercuri va evolua si Irina Begu - meci impotriva lui Angelique KerberOrganizatorii anunta ca meciul Simonei cu Naomi va incepe in jurul orei 12:10 (ora Romaniei)Ultima întâlnire directă dintre Halep și Osaka nu este una de care Simona să-și aducă aminte cu prea mare plăcere: nipona a învins-o la Indian Wells în semifinale (în acest an) cu același scor cu care a învins-o pe Victoria Azarenka în primul tur de la Roma (6-0, 6-3).Indian Wells, 2018: 6-0, 6-3 pentru Naomi OsakaAustralian Open, 2018, 6-3, 6-2 pentru Simona HalepMiami, 2017: 6-4, 2-6, 6-3 pentru Simona HalepRoland Garros, 2016: 4-6, 6-2, 6-3 pentru Simona Halep.Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.