​WTA Roma: Sorana Cîrstea și Irina Begu debutează marți pe tabloul de simplu de la Foro Italico

Prima care va intra în scenă va fi Sorana, ea urmând să o întâlnească pe Danielle Collins (SUA - venită din calificări, locul 47 WTA). Meciul va fi primul de pe Terenul 3, urmând să înceapă la ora 12:00 (ora României). Va fi primul duel dintre cele două sportive.Ceva mai târziu va evolua Irina Begu împotriva lui Shuai Peng (China, 35 WTA). Este a doua partidă de pe Terenul 6, urmând să înceapă undeva în jurul orei 14:00. Irina și Shuai nu s-au mai duelat până acum.Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.Petra Martic vs Elina Svitolina (al treilea meci de pe Central)Shuai Zhang vs Jelena Ostapenko (al patrulea meci de pe Central)Maria Sharapova vs Ashleigh Barty (al doilea meci de pe Next Gen Arena)Anastasija Sevastova vs Kristina Mladenovic (al treilea meci de pe Next Gen Arena)Zarina Diyas vs Angelique Kerber (al doilea meci de pe "Pietrangeli")Lucas Pouille vs Andreas Seppi (primul meci pe Central, de la ora 13:00)Denis Shapovalov vs Tomas Berdych (al doilea meci pe Central)Ryan Harrison vs Marin Cilic (ultimul meci pe Central, după ora 22:00)Borna Coric vs Stefanos Tsitsipas (al treilea meci pe "Pietrangeli")Fernando Verdasco vs Damir Dzumhur (primul meci pe Terenul 1, de la ora 12:00).