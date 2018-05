VIDEO Naomi Osaka, adversara Simonei Halep în turul doi de la Roma - Nipona a trecut categoric de Victoria Azarenka (6-0, 6-3)

Posesoare a unui joc în forță, Naomi a surprins-o pe Vika încă din debutul partidei, break-ul venind rapid. Fost lider mondial, Azarenka s-a încăpățânat să rămână în duelurile cu lovituri puternice, capitol unde nipona a fost în mod evident superioară.Lucrurile i-au scăpat de sub control jucătoarei din Belarus, frustrările făcându-și apariția pas cu pas (a aruncat și racheta în două rânduri). Vika nu a avut consistență în execuții, a comis erorile neforțate atunci când a durut-o mai mult (în momentele de cumpănă din game-uri), iar primul set a fost "răpit" de Osaka cu un incredibil 6-0. Vika a avut doar trei lovituri câștigătoare în prima manșă.După o discuție cu antrenorul Benjamin Ebrahimzadeh (a lucrat în trecut și cu Angelique Kerber), Vika și-a asumat mai multe riscuri, nu a mai lăsat-o pe adversară să "decidă" în locul ei, iar tabela i-a surâs în cele din urmă (s-a desprins la 2-0).Azarenka a căutat să își facă mai mult spațiu pentru a lovi cu dreapta inversă, iar tactica a fost să închidă cât mai repede schimburile. Vika a fost ajutată și de Naomi, japoneza înmulțindu-și brusc erorile neforțate.Ritmul impus de Vika nu a durat însă mult, iar nipona a întors scorul în favoarea ei (de la 0-2 la 3-2).Defensiva încercată de Azarenka a fost demontată pas cu pas de Naomi, în special cu ajutorul forehandu-ului exploziv al asiaticei. În plus, Vika a avut procentaje slabe la serviciu, fiind vulnerabilă în game-urile în care Osaka s-a aflat la primire.Jucătoarea din Belarus a avut șansa să revină în meci la 5-3 pentru Osaka (atunci când nipona servea pentru a închide disputa), însă a ratat mai multe șanse de break. S-a încheiat 6-0, 6-3, după o oră și 14 minute.Cu procentaje de reușită la serviciu de doar 44% (pe primul) și 33% (pe al doilea), Vika nu a avut răspuns în fața retururilor agresive ale niponei. Osaka este o jucătoare cu o explozie fantastică în lovituri, care nu dă timp de reacție și care își "sufocă" adversarele cu jocul său ofensiv.Ultima întâlnire directă dintre Halep și Osaka nu este una de care Simona să-și aducă aminte cu prea mare plăcere: nipona a învins-o la Indian Wells în semifinale (în acest an) cu același scor ca pe Vika (6-0, 6-3).Indian Wells, 2018: 6-0, 6-3 pentru Naomi OsakaAustralian Open, 2018, 6-3, 6-2 pentru Simona HalepMiami, 2017: 6-4, 2-6, 6-3 pentru Simona HalepRoland Garros, 2016: 4-6, 6-2, 6-3 pentru Simona Halep.Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.