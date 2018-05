​Începe spectacolul la Roma: Mihaela Buzărnescu, duel cu Shuai Zhang - Sorana Cîrstea și Irina Begu vor evolua la dublu (Programul celor mai tari meciuri ale zilei)

Programul din primul tur al jucătoarelor din România:





Mihaela Buzărnescu vs Shuai Zhang (China, 28 WTA)

Meciuri directe: 2-0 pentru Zhang





Irina-Camelia Begu vs Shuai Peng (China, 37 WTA)

Meciuri directe: 0-0







Sorana Cîrstea vs Petra Martic (Croația, 40 WTA)

Posibile sferturi de finală, dacă se respectă statutul de favorit:





Victoria Azarenka vs Naomi Osaka (al doilea meci de pe Central)Sloane Stephens vs Barbora Strycova (ultimul meci de pe Central)Anastasia Pavlyuchenkova vs Madison Keys (al treilea meci pe Next Gen Arena)Francesca Schiavone vs Dominika Cibulkova (al patrulea meci pe Next Gen Arena)Magdalena Rybarikova vs Johanna Konta (primul meci de pe Pietrangeli)Anett Kontaveit vs CoCo Vandeweghe (ultimul meci de pe Pietrangeli)Carla Suarez Navarro vs Donna Vekic (al treilea meci de pe Terenul 1)Petra Martic vs Lesia Tsurenko (primul meci de pe Terenul 4)Alla Kudryatseva/Renata Voracova vs Lara Arruabarrena/(primul meci de pe Terenul 6 - de la ora 13:00)/ Jelena Ostapenko vs Magdalena Rybarikova/ Anastasija Sevastova (al treilea meci de pe Terenul 4)Kei Nishikori vs Feliciano Lopez (primul de pe central, de la ora 13:00)Novak Djokovic vs Alexandr Dolgopolov (al treilea de pe central)Fabio Fognini vs Gael Monfils (după 20:30, pe central)Leonardo Mayer vs David Goffin (al doilea meci pe Next Gen Arena)Benoit Paire vs Richard Gasquet (ultimul meci de pe Terenul 2).Competiția italiană face parte din categoria "Premier 5" la WTA și Masters la ATP. Turneul poate fi urmărit în direct pe Digisport, în timp ce unele meciuri vor fi LiveText pe HotNews.ro. Este ultimul turneu important pregătitor pentru Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea Grand Slam al anului.Meciuri directe: 2-1 pentru Martic(1) Simona Halep (ROU) vs (7) Caroline Garcia (FRA)(3) Garbine Muguruza (ESP) vs (5) Jelena Ostapenko (LAT)(6) Karolina Pliskova (CZE) vs (4) Elina Svitolina (UKR)(8) Venus Williams (USA) vs (2) Caroline Wozniacki (DEN)